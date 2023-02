Ex-soldado do Exército é preso no circuito Dodô

Um dos criminosos mais procurados do bairro de Valéria, em Salvador, conhecido como “puxador de bondes”, foi preso ao tentar entrar no circuito Dodô (Barra/Ondina). Ele foi identificado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública, na noite de domingo (19).

Segundo a SSO, ele é envolvido com homicídios e tráfico de drogas. Alvo da Operação Araitak do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o criminoso passou por um dos pontos de monitoramento. A ferramenta da SSP gerou um alerta e equipes no Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionaram guarnições da 11ª CIPM (Barra).

O criminoso foi abordado e conduzido para a Polinter, onde o mandado de prisão solicitado pelo DHPP foi cumprido.

Balanço

Nos quatro dias do Carnaval de Salvador, o Reconhecimento Facial da SSP auxiliou na captura de 37 foragidos da Justiça. Homicidas, assaltantes, traficantes, estuprador e estelionatário foram localizados pelas câmeras.

“Temos um Carnaval de Paz, com ruas lotadas e a polícia trabalhando de forma exemplar. São 37 criminosos retirados de circulação. Estamos fazendo a nossa parte para reduzir a violência”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.