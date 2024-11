Ex-vereador de cidade do Extremo Sul baiano morre vítima de infarto aos 56 anos

Um ex-vereador de Itagimirim, na Costa do Descobrimento, morreu vítima de infarto na noite desta quarta-feira (6). Reinaldo Queiroz, de 56 anos, chegava na residência dele quando sofreu o infarto. O corpo dele é velado na Câmara Municipal de Itagimirim, com sepultamento marcado para o fim da tarde desta quinta-feira (7) no cemitério da cidade.

Vereador por quatro mandatos, Queiroz era o atual secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Itagimirim. Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, Reinaldo Queiroz também foi presidente da Câmara do município e atuava na política desde jovem.

Queiroz vinha de uma família com tradição política. Advogado, ele era filho do ex-prefeito José Queiroz, que governou Itagimirim entre 1976 e 1982.