Ex-vice-presidente da Caixa é demitido por assédio sexual e moral

Antônio Carlos Ferreira de Sousa, que atuou como vice-presidente da Caixa Econômica Federal, foi demitido por justa causa nesta sexta-feira (22). A decisão foi tomada após a revelação de denúncias de assédio sexual e moral contra ele. Desde julho de 2022, Sousa já se encontrava afastado de suas funções na instituição. Durante seu tempo na Caixa, entre 2019 e 2022, Sousa ocupou posições importantes, como vice-presidente de Estratégia e Pessoas, além de Logística e Operações. Sua gestão coincidiu com a presidência de Pedro Guimarães, que também enfrentou acusações de assédio, levantando questões sobre a cultura organizacional da instituição.

As investigações realizadas pela Caixa resultaram em uma penalização severa para Sousa, que agora está proibido de assumir cargos comissionados no Poder Executivo Federal por um período de oito anos. A empresa reafirmou seu compromisso em não tolerar qualquer forma de assédio e destacou que as apurações foram iniciadas imediatamente após as denúncias. Em outubro de 2023, a Caixa enviou um relatório conclusivo sobre o caso à Controladoria Geral da União (CGU), evidenciando a seriedade com que a situação foi tratada. Até o momento, a defesa de Antônio Carlos Ferreira de Sousa não foi encontrada para comentar as acusações e a demissão.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA