Ex-Vitória, atacante Lúcio Maranhão é anunciado pelo Barcelona de Ilhéus

O Barcelona de Ilhéus anunciou mais um reforço para a temporada de 2025. Lúcio Maranhão chega para dar mais força ao setor ofensivo da Onça. O atacante está reunido com o elenco que está disputando o Campeonato Baiano e já pode atuar contra o Atlético de Alagoinhas na próxima terça-feira (28).

O jogador de 36 anos acumula passagens relevantes no seu currículo. Antes de desembarcar em Ilhéus para representar as cores do Barcelona, Lúcio passou por clubes como o Vitória, Fortaleza, ASA (AL) e CRB. Pelo futebol internacional, ele se destacou pelo Hapoel Beer Sheva, de Israel, Elazigspor, da Turquia, e FC Arouca, de Portugal.

No seu catálogo, Lúcio Maranhão coleciona alguns títulos de competições estaduais, seis no total. Ele conquistou o Baiano, Catarinense, Alagoano, Amazonense, Cearense e a Copa Fares Lopes do Ceará. O atacante também ganhou a Liga Israelita em 16/17 e o Brasileirão Série D em 2022.

Na próxima terça-feira (28), o Barcelona vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas, pela quinta rodada do Campeonato Baiano, no estádio Agnaldo Bento, às 19h15. As duas equipes ainda não perderam na competição, mas diferentemente do Carcará, a Onça de Ilhéus ainda não venceu no Baianão 2025, o que faz o time ilheense ocupar a sétima colocação com quatro pontos.

Confira o anúncio oficial do Barcelona nas redes sociais: