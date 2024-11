Ex-zagueiro do Vitória, Kanu anuncia aposentadoria do futebol

O zagueiro Kanu, que vestiu a camisa do Vitória em 121 oportunidades, entre 2015 e 2018, anunciou nesta quarta-feira (13) que se aposentou do futebol. Em 20 anos de carreira, o defensor também defendeu outros dois clubes do futebol baiano, a Juazeirense e o Jacuipense.

Nas redes sociais, Kanu, que está com 40 anos, disse que foram “20 anos de paixão, mas chegou o momento de dar um novo passo na carreira”. Pelo Vitória, o zagueiro conseguiu o acesso para a Série A de 2016 e o Campeonato Baiano de 2017. Kanu também é o zagueiro com mais gols vestindo a camisa do Vitória no século XXI, com 16 gols.

Nascido e criado em Salvador, António Eduardo Pereira, depois conhecido como Kanu, foi revelado pelo Cabofriense, do Rio de Janeiro. Na sequência, o zagueiro atuou por ABC, Alecrim, Teotônio, Estrela do Norte, Ituano e Jaguaré até se transferir para o Beira-Mar, de Portugal. Na Europa, Kanu seguiu carreira no Standard Liège, da Bélgica, onde se destacou e chegou a quase ser convocado para a Seleção Belga após se naturalizar cidadão do país.

Depois do Standard Liège, Kanu voltou ao futebol português para atuar no Vitória de Guimarães, antes de se transferir para o Vitória, onde ficou de 2015 até 2018. No Rubro-Negro o “zagueiro a artilheiro” balançou as redes 16 gols vezes.