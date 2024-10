Exames de mamografia são disponibilizados para servidoras estaduais da Educação na sexta

Servidoras da Secretaria da Educação do Estado (SEC), interessadas em realizar mamografia, têm até quarta-feira (30) para solicitar o agendamento do exame, através do e-mail [email protected]. O atendimento será realizado na sexta-feira, 1° de novembro, no Caminhão da Mamografia, que estará instalado no estacionamento do órgão.

A iniciativa integra o cronograma de atividades do Outubro Rosa, realizadas pelo Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor, da SEC, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) e instituições parceiras.

Quem vai realizar a mamografia deve prestar a atenção nos requisitos exigidos: não ter feito o exame há menos de um ano; não ter feito cirurgia na mama; e estar na faixa etária de 40 e 69 anos. No dia do exame é necessário apresentar o RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Não é preciso requisição médica.

O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres no Brasil. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 4.230 casos para este ano, somente na Bahia. A prevenção primária e a detecção precoce contribuem para a redução da incidência e da mortalidade por essa neoplasia.