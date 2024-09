Excesso de cartões levantam suspeita de manipulação em jogo da série B

Uma partida de futebol de 2023 está sob suspeita de manipulação de resultado. CRB-AL e Botafogo-SP se enfrentava pela terceira rodada da Série B do Brasileirão, em um jogo marcado por cinco cartões amarelos em um curto espaço de tempo. A atuação da arbitragem foi questionada e pode ser investigada um ano após o apito final.

Segundo o jornal Extra, a Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro (UIFB), órgão vinculado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), recebeu um alerta da International Betting Integrity Association (IBIA), que aponta possíveis irregularidades na partida.

A suspeita, protocolada sob o número 0036/2024, foi enviada ao procurador-geral de Justiça de Alagoas, Lean Antônio Ferreira de Araújo, para destacar a necessidade de uma investigação aprofundada sobre a atuação do árbitro baiano Marielson Alves Silva, que apitou o jogo.

A súmula da partida conta que, aos 27 minutos do primeiro tempo, o camisa 33 do CRB recebeu amarelo por segurar um adversário. Na segunda etapa, foram quatro cartões em menos de 10 minutos. A partida terminou em 0 x 0 e o árbitro roubou a cena.

Ainda de acordo com o Extra, o caso também foi denunciado ao Ministério Público do Estado do Pará, à Polícia Federal, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, à Procuradoria-Geral junto ao Superior.

Marielson Alves Silva repete a dose As suspeitas em torno de Marielson Alves Silva ganharam mais força ainda em maio deste ano. Ele apitou Paysandu-PA e Avaí-SC, também pela série B, que terminou em excessos de cartões.

Em ambos os episódios, o volume de apostas suspeitas, que superou as expectativas em 61,2%, também chamou a atenção, especialmente considerando que muitos apostadores eram oriundos de Vitória da Conquista, na Bahia, cidade próxima à que nasceu o árbitro Marielson Alves Silva.

O Ministério Público do Estado do Pará recebeu a denúncia encaminhada para a Polícia Federal, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol e à Procuradoria-Geral junto ao Superior.