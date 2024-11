Exclusivo: Band repensa saída de Datena do Brasil Urgente. Saiba mais!

Nesta semana, a Band divulgou um comunicado anunciando a saída oficial de José Luiz Datena do Brasil Urgente. O apresentador já estava afastado do programa, devido a sua candidatura nas Eleições 2024. Acontece que a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que a diretoria da emissora não parece estar tão certa dessa decisão e já vem repensando o futuro do programa.

O Brasil Urgente está sob o comando do filho de Datena, Joel Datena. Segundo fontes da coluna, a Band estaria com medo do substituto não alcançar a mesma recepção positiva do pai no quesito audiência. Além dos telespectadores, a emissora também está insegura sobre o apresentador conseguir segurar uma outra parte muito importante para o programa: os anunciantes.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 José Luiz Datena Reprodução/TV Globo 2 de 5 Datena é jornalista e apresentador Reprodução 3 de 5 O apresentador José Luiz Datena Reprodução 4 de 5 José Luiz Datena tira as calças no Brasil Urgente – Metrópoles Band/Reprodução 5 de 5 Joel Datena apresenta o Brasil Urgente no lugar do pai, José Luiz Datena Band/Reprodução

Preocupada com o impacto dessa mudança, a alta cúpula da Band tem realizado reuniões estratégicas para decidir se uma volta de Datena seria o melhor caminho. Ainda de acordo com nossas fontes, a saída do apresentador deixou a diretoria bastante dividida.

Diante disso, o retorno de Datena ao Brasil Urgente pode ser uma questão de tempo – mas se ele está disposto a retomar o posto, aí é outra história.

Leia a nota oficial da Band sobre a saída de Datena do Brasil Urgente:

“A Band tem um enorme carinho pelo apresentador José Luiz Datena e reforça os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos.

Em comum acordo, o comunicador deixa a apresentação do Brasil Urgente, atração que comandou com maestria e grande audiência e que agora segue com seu filho Joel Datena. Para 2025, a emissora já discute com José Luiz Datena a criação de projetos no entretenimento, área em que já atuou com sucesso”.