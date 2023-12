Exclusivo: Bil Araújo faz a fila andar e vive affair com Miss Brasil

1 de 1 Bil Araújo – ABRE – Foto: nullA coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos, descobriu que Bil Araújo fez a fila andar. Segundo passarinhos verdes sopraram nos ouvidos desta colunista que vos escreve, o influenciador está vivendo um affair com a Miss Grand Brasil 2023, Adriana Yanca.

Os pombinhos têm tentado manter a discrição do romance, mas constantemente têm publicado fotos no mesmo local. A modelo até mesmo apareceu na página da marca de óculos de Bil, a The Wolf, posando com um dos novos modelos que serão lançados.

Bil Araújo e Adriana Yanca também têm aparecido nos comentários das fotos um do outro. Em uma publicação feita há dois dias pelo ex-BBB, a miss comentou: “Gato, mas a fotógrafa também tem méritos”, escreveu revelando que foi ela quem fez o clique. Na imagem, ele aparece dentro do carro.

A coluna procurou Bil Araújo que não respondeu até o momento da publicação desta nota.

Bil Araújo e novo affair 2

A Miss Grand Brasil 2023, Adriana Yanca, comentou na foto de Bil Araújo Reprodução/Instagram

Bil Araújo e novo affair 3

Bil publicou story em uma academia Reprodução/Instagram

Bil Araújo e novo affair 4 (1)

Adriana Yanca também publicou no mesmo local Reprodução/Instagram

Bil Araújo e novo affair 5

Bil Araújo e Adriana também postaram no mesmo restaurante em São Paulo Reprodução/Instagram

Bil Araújo e novo affair 6

Bil Araújo e Adriana também postaram no mesmo restaurante em São Paulo Reprodução/Instagram

Bil Araújo e novo affair 7 (1)

A Miss Grand Brasil 2023, Adriana Yanca Reprodução/Instagram

Bil Araújo e novo affair 8

A Miss Grand Brasil 2023, Adriana Yanca Reprodução/Instagram

