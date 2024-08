Exclusivo: “Comecei a chorar”, diz Evelyn Regly após recuperar celular

Após horas de tensão e nervosismo tentando recuperar o celular, esquecido dentro de um avião, Evelyn Regly conseguiu recuperar o aparelho. A influenciadora entrou em um embate com empresa aérea, na sexta-feira (9/8), após desembarcar e perceber que tinha deixado o telefone na aeronave.

Em um bate-papo exclusivo, Evelyn Regly detalhou os momentos que passou sem o equipamento, contou como reagiu ao receber a notícia da recuperação do celular e desabafou sobre tudo o que tem na memória do aparelho.

“Eu me dei conta muito rápido que deixei o celular no avião. Naquela correria de pega bebê no colo, bolsa. E mesmo falando o ocorrido assim que encontrei um funcionário da Aerolíneas, não pude retornar ao avião pra buscar. Fiquei rastreando o celular o tempo todo e isso me angustiava ainda mais, pois me informavam que o celular não estava lá, mas eu sabia que estava”, comentou ela.

E continuou seu relato: “Eu queria resolver ali mesmo, naquele momento, mas precisava embarcar de volta ao Brasil e ninguém resolvia nada. Quando voltei ao Brasil, contei na internet o que tinha acontecido e pedi ajuda para que as pessoas me dessem ouvido, uma vez que estavam ignorando o fato de eu falar que o celular estava, com certeza, dentro do avião”, reclamou.

Celular de Evelyn Regly foi encontrado dentro da aeronave

Funcionários de empresa aérea procuram o celular de Evelyn Regly

Mensagem de empresa aérea para Evelyn Regly

Evelyn Regly posa com advogado que a ajudou com a busca pelo celular

"Comecei a chorar", diz Evelyn Regly após recuperar celular

Evelyn Regly

Do nascimento de Alana às metas de 2024: o ano de Evelyn Regly

Do nascimento de Alana às metas de 2024: o ano de Evelyn Regly

Do nascimento de Alana às metas de 2024: o ano de Evelyn Regly

Evelyn Regly, então, pediu ajuda de um advogado para solucionar a questão: “O Dr. Rafael foi fundamental em todo o processo, pois ele conseguiu falar com o Sr. Ivan Blanco, gerente comercial da Aerolíneas Argentina, e eles mobilizaram toda uma equipe pra fazer a busca do celular no avião”, disse.

A influenciadora falou, ainda, como reagiu ao saber que tinham recuperado o telefone: “Acordei com uma mensagem do Dr. Rafael [Verdant, especialista em Direito Aeronáutico] falando que o celular havia sido encontrado e eu comecei a chorar”, lembrou, antes de completar:

“Não é pelo aparelho em si, mas por tudo que tem dentro. São mais de 90 mil arquivos de trabalho (vídeos, fotos, material de publicidade), além das minhas coisas pessoais, banco, documentos digitais etc. Estou aliviada e grata a Deus por ter conseguido meu celular de volta”, encerrou.

A Coluna Fábia Oliveira teve acesso, ainda, à mensagem enviada pela empresa aérea, afirmando que o equipamento foi encontrado em outro lugar.

“O telefone celular apareceu em um canto de uma grade de ventilação, várias filas à frente de onde a senhora estava sentada. Lamentamos não ter conseguido encontrá-lo antes, mas estava em um lugar de difícil acesso”, relataram.

Em seguida, os responsáveis contaram como foi o trabalho para recuperar o telefone: “Desmontamos assentos e revisamos todo o avião de ponta a ponta. Revisamos até o teto e o porão de bagagens! O importante é que apareceu. Antes disso, o telefone celular percorreu quatro províncias da Argentina”, pontuaram.

Entenda o caso Na sexta-feira (9/8), Evelyn Regly publicou um vídeo no Instagram para pedir que a Aerolíneas Argentina devolvesse seu telefone celular, que ela tinha deixado no compartimento em frente do assento que ocupou durante a viagem.

“Mesmo mostrando o rastreio no momento que cheguei em Buenos Aires, me informaram que não poderiam voltar o avião e que o mesmo já havia sido inspecionado. Estou rastreando o celular e ele está dentro do avião fazendo o trajeto da aeronave LV-KEJ, confirmado pelo site Flight Radar 24”, apontou ela. Assista ao vídeo clicando aqui.

Ela ainda relatou que tentou contato com a empresa aérea, sem sucesso: “Eu preciso, por favor, que verifiquem a aeronave mencionada e me devolvam o celular”, pediu.

Evelyn Regly reflete sobre vida após fama Evelyn Regly deixou o posto de apresentadora para ser a entrevistada, no fim de novembro, em um episódio especial do podcast Vaca Cast.

Durante o bate-papo descontraído, que foi comandado por Bia Orc e Walesca Freitas, a mãe do Lucas e da Alana comentou as mudanças em sua vida após se tornar influenciadora.

“Sinto falta da verdade das pessoas, porque hoje em dia é mais difícil eu saber se a pessoa está sendo sincera ou não”, iniciou Evelyn Regly.

Ela completou: “Tenho muitas amigas em volta e poucas que me acompanharam daquela época, porque mudaram muito o jeito de ser comigo. Sinto falta disso, de sentar para conversar, frequentar a minha casa sem soltar uma piada. Sinto falta das pessoas me tratarem como eu sou, normal. Não mudei nada, sou a mesma pessoa”, concluiu.