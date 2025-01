Exclusivo: Cristina Mortágua é vista em clima de romance com affair

Parece que 2025 começou muito bem para Cristina Mortágua, que sempre manteve seus relacionamentos amorosos bem reservados. A Coluna Fábia Oliveira descobriu que a ex-modelo e apresentadora está vivendo um affair discreto com um policial civil do Rio de Janeiro.

Os pombinhos foram vistos, recentemente, em clima de romance na praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.

E esta jornalista que vos escreve, que tem amigos por todos os lugares, já descobriu a identidade do novo namorado: trata-se de Jorge Machado. O eleito é delegado da DAS (Divisão Antissequestro).

Na noite de sábado (4/1), Cristina Mortágua fez uma postagem sobre relacionamento nos stories do Instagram: “Lembre-se: fazer uma pessoa se sentir amada é mais importante do que dizer ‘Te amo’”, dizia a publicação.

A coluna procurou a ex-modelo e apresentadora para falar sobre o namoro, mas não obteve resposta até o momento da publicação desta nota. O espaço segue aberto.

Perfil anuncia morte de Cristina Mortágua

Uma postagem no perfil oficial do Instagram de Cristina Mortágua anunciou a morte da musa dos anos 90, no fim de 2023. Internautas, no entanto, não acreditam na história contada na postagem e acham que o anúncio pode ter sido feito pela própria comunicadora, em um momento de surto.

A coluna procurou Cristina através de mensagens e ligações, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Em uma das publicações, o perfil disse: “É com difíceis palavras que informamos a viagem da nossa querida Cristina para um outro plano. Infelizmente não podemos informar maiores detalhes além do latrocínio. Seu velório será fechado, ela preferiu ser cremada. Seu espírito precisa descansar, lutou por toda a madrugada”.

Em uma outra postagem, foi informado: “Bom dia! Se é que se pode dizer bom dia. Gostaria de comunicar ao dr. Cristiano Merheb que a ex-paciente dele, Cristina Mortágua, faleceu, está desfigurada”.

Na ocasião, Cristina Mortágua fez uma série de publicações estranhas, onde chegou a pedir ajuda ao governador do Rio, Cláudio Castro, e ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Em um dos relatos, ela fala de uma pessoa que conheceu quando estava grávida, diz que foi abusada e que sofre ameaças.

“Eu conheci ele quando estava grávida, fui levada pela minha assessora de imprensa, eu não fazia ideia do que se passava na vida profissional desse homem que dura até hoje. Minha mãe faz perguntas consideradas ‘consultoria de graça’ pois ele deve 10 mil reais à minha mãe que empresta dinheiro a juros, e como ela não paga os honorários dele, ele vem em cima de mim com muito jeito para não configurar abuso”, escreveu.

Cristina Mortágua continuou: “Eu não aceitei pois ele atende a escória do crime. Não aguento mais. @claudiocastrorj @bope.oficial @bopepmdf.oficial ele é manipulador. Está me enlouquecendo. Eu estou há três anos anos em cima de uma cama e por causa dos favores que a minha mãe pede a ele, ele me obriga a ter relações, eu bato nele se me encostar. Ele é um blefe como advogado. Eu quero denunciar, mas com todas as garantias que o governo tiver pra me dar. Eu preciso de cuidados pois fui violentada sexualmente em casa quando era pequena e hoje sou abusada de todas as formas possíveis. A minha mãe é cúmplice dele. Chamem o BOPE, eu não suporto mais. Podem vasculhar meu telefone todo. Tenho provas pra descobrir que ele comete aquele crime que persegue. Eu não estou conseguindo trabalhar, me sustentar”.

Em seguida, a musa dos anos 90 fala sobre ameaças de um hater. “Pelo amor de Deus, me ajudem. Tem um hater me ameaçando. Ele ficou de consertar meu aparelho e não quer pagar. Cobrou 300 reais e mais 300 reais de amostras que não chegaram, mas eu paguei. Perdi 600 reais que está fazendo falta para o meu tratamento de síndrome de pânico e transtorno de ansiedade generalizada. Ele se fazia de bonzinho e quando chegava na fazenda se droga e me espancava. Minha mãe não acredita, ele está me ‘ameaçando’ com falsos comportamentos e enganando a minha mãe pois até hoje ele não pagou os 10 mil”, encerrou.

Em outra publicação, Cristina Mortágua voltou a pedir ajuda.

“Pelo amor de Deus, socorro! Me ajudem! Ele vai me matar se eu for naquela fazenda, minha mãe me empurra pra lá, eu não vou só, se ele me dopar. Lá ele mata as mulheres pra que haja derramamento de sangue pra entidade que ele cultua. Eu não quero morrer, e ver o meu sangue servir para alimentar o mal. Ele não cuidou dos filhos, e agora quer entrar na justiça para obrigar as crianças a vacinarem. As crianças sempre foram muito bem tratados pelos pais e a avó paterna. Esse homem quer que tudo seja feito do jeito dele pois ele é viciado em cocaína e acha que tem razão de tudo. @govrj @talitagalhardo me ajuda pelo amor de Deus. Ele vai me matar. Porque eu não quero fazer as vontades dele”, escreveu.

“Quero pedir ajuda”, afirmou a ex-modelo

Cristina Mortágua voltou a publicar nas redes sociais, no fim de 2023, após seu perfil anunciar que ela tinha morrido. A musa dos anos 90 afirmou que não está bem e que está precisando de ajuda. Em um desabafo, ela falou novamente sobre abusos e violências que sofreu e chegou a pedir que alguém fosse ficar com ela.

“Eu não estou passando bem. Eu quero pedir ajuda, fisicamente, emocionalmente e profissionalmente. Infelizmente, eu dependo desse apartamento, mas eu preciso de forças pra trabalhar e sair daqui”, começou dizendo.

Ela continuou: “Sofri várias violências psicológicas e a maior dela foi do meu filho. Basta vocês lerem o que está escrito no livro dele: ‘minha mãe é bipolar mas nunca se tratou’. Eu não sou o alecrim dourado, eu sou a sobrevivente. Um ex-amigo colocou uma droga chamada MD na minha bebida mesmo sabendo que eu fazia uso de medicamentos para a depressão, eu estava recém operada e a fisioterapeuta me avisou que ele batia em mulher. E eu na minha inocência duvidei e apanhei muito, não sei como cheguei em casa de Cachoeira de Macacu com tanto medo, mas cheguei e meu síndico me socorreu”.

Cristina Mortágua seguiu com seu desabafo confuso. “Não estou conseguindo respirar, mas vou contar caso por caso. Estou em depressão profunda e mesmo assim minha mãe foi orientada por esse demônio a não pagar a luz, estou enlouquecendo de calor devido a menopausa. Não sei o que fazer daqui pra frente. Vou contando aos poucos. Ontem me chamaram para ir hoje no santo daime, vou entregue, se for a minha cura amém, se for a minha morte amém também”, escreveu.

E encerrou: “Estou com muito medo de ficar sozinha, devido ao pânico, sinto medo de tudo mas não exatamente o que e o porquê. Se alguém puder vir pra cá e ficar comigo, eu agradeço. Traga um gravador para gravar tudo”.