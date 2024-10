Exclusivo: de olho em ex-BBB, Simone Susinna volta ao Brasil

Após viver um romance com Anitta e fazer um plano para ficar com Bruna Marquezine, a Coluna Fábia Oliveira descobriu que outra famosa brasileira está na mira de Simone Susinna. Trata-se de uma ex-BBB.

Um passarinho verde contou para esta jornalista que vos escreve que o ator de 365 Dias deve voltar ao Brasil em breve para terminar um tratamento dentário e que seu objetivo é estar com a morena.

Mas ele tem um pequeno impedimento para concretizar seu sonho, queridos leitores: a moça em questão tem namorado. E em respeito ao relacionamento dela, não vamos revelar de quem se trata.

Antes de Anitta, Simone Susinna estava de olho em uma atriz

Antes de Simone Susinna se envolver com Anitta, o ator de 365 Dias estava de olho em outra atriz brasileira: Bruna Marquezine. É o que garantiu o colunista Pablo Oliveira, em agostso do ano passado.

De acordo com o jornalista, a equipe de marketing do, agora, ex-affair da Poderosa estavam em busca de uma famosa para alavancar sua carreira no Brasil e o nome favorito para isso, entre uma lista feita pelos especialistas, foi o da protagonista de Besouro Azul.

Ele, que teve acesso a uma conversa entre o ator e os integrantes de seu time, contou que Bruna Marquezine foi a eleita pelo bonitão para estar ao seu lado e, assim, favorecer sua imagem junto aos brasileiros. Mas não deu muito certo, né?

Apesar de ser vista ao lado de Simone Susinna, inclusive com fotos postadas nas redes sociais pelos dois no ano passado, Anitta afirmou, em entrevista recente ao Gshow, que não tinha namorado:

“Não estou namorando, estou solteira. Sempre fui”, disse ela, que curtiu o verão europeu ao lado de Susinna e agora voltou ao Brasil para fazer a divulgação de seu novo trabalho.

Simone Susinna fala mal de Anitta em restaurante famoso

Simone Susinna esteve com o nome no olho do furacão, no fim de agosto de 2023, após algumas polêmicas envolvendo a cantora Anitta. Em solos brasileiros, o ator de 365 Dias não escondeu sua insatisfação com a artista. Esta coluna, que tem amigos espalhados por todos os cantos, soube que o bonitão anda falando muito mal da Girl From Rio na ocasião.

Isso mesmo, caros leitores! Simone Susinna esteve no Restaurante Rodeio, famoso em São Paulo, e descascou a Poderosa para os amigos. Segundo fontes, o modelo revelou que Anitta era chata e queria mandar em tudo. Além disso, o ator teria contado que a cantora é quem ditava como ele deveria se vestir. Eita…

Fontes da coluna asseguraram que Simone Susinna não economizou nas críticas a Anitta, com quem viveu um affair por alguns meses. Vixe!