Exclusivo: Deputado revela detalhes de conversa com Elon Musk

Próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) revelou à coluna, nesta quarta-feira (25/9), detalhes da conversa que teve por telefone na semana passada com o bilionário sul-africano Elon Musk, dono do X (antigo Twitter) e da Starlink.

De acordo com Gayer, a conversa ocorreu na noite da sexta-feira (20/9) e foi mediada por uma assessora do bilionário, que procurou o deputado a pedido do empresário. A ligação de áudio ocorreu por meio do “Signal”, aplicativo de mensagens parecido com o WhatsApp.

1 de 4

O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) pediu à Elon Musk que entre em campo pelo impeachment de Moraes

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

2 de 4

O deputado Gustavo Gayer é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro

reprodução/instagram

3 de 4

Gayer contou à coluna que conversou por 30 minutos com o bilionário Elon Musk

Getty Images

4 de 4

Elon Musk vem tendo uma série de embates com o ministro Alexandre de Moraes, do STF

Igo Estrela/Metrópoles, Trevor Cokley/U.S. Department of Defense

À coluna, o deputado bolsonarista disse que ele e o empresário conversaram por cerca de 30 minutos, em inglês. Segundo Gayer, eles trataram, entre outros temas, sobre as ordens do ministro do STF Alexandre de Moraes contra o X e sobre o pedido de impeachment do magistrado no Brasil.

O parlamentar contou ter pedido a Musk que entrasse em campo para ajudar a aprovar o impeachment no Senado. Gayer disse ter sugerido ao empresário que procurassse senadores que estão indecisos em relação ao afastamento de Moraes do Supremo para contar a sua versão.

“Falei a ele que estão tentando criar no Brasil uma figura dele de bilionário metido, que acha que pode tudo. Então, sugeri que ele ligasse para alguns senadores para contar a versão dele”, relatou o deputado goiano à coluna.

De acordo com Gayer, Musk teria se mostrado “reticente” em relação à proposta. O próprio deputado bolsonarista disse que acabou desistindo da ideia posteriormente, após procurar alguns senadores, e os parlamentares demonstrarem resistência em conversar com o bilionário dono do X.

Na ligação, Musk também justificou por que o X decidiu seguir as ordens judiciais de Moraes. Segundo Gayer, o bilionário sul-africano, que mora nos Estados Unidos atualmente, disse que decidiu obedecer as decisões sob o argumento de que precisava preservar a liberdade de expressão no Brasil.

Musk justificou por que seguiu lei em outros países O parlamentar relatou que Musk também traçou um comparativo entre a situação do X no Brasil e em outros países. “Ele disse que, em outros países, apesar de discordar de algumas decisões, obedeceu porque elas estão na lei. No Brasil, ele viveu o dilema entre desrespeitar a lei ou intérprete da lei”, disse o deputado.

Gayer contou que ele e o dono do X conversaram ainda sobre outros temas. Entre eles, sobre a “Revolução Francesa”, que ocorreu no século XVIII, e sobre a Guerra na Ucrânia.” Falamos também sobre as ditaduras que estão se formando no mundo e a importância de preservar a liberade de expressão”, disse.