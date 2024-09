Exclusivo: descubra quem é a “madrinha” de Beatriz Reis na Globo

Beatriz Reis, a Bia do Brás, ganhou um novo quadro no programa Encontro, apresentado por Patrícia Poeta, que terá sua estreia no próximo dia 17. A ex-BBB vem se destacando na Globo e ganhando cada vez mais espaços em atrações da emissora.

Mas a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que a ida da ex-BBB para a atração matinal foi um pedido da própria Patrícia Poeta. De acordo com fontes, a jornalista queria muito que Bia fizesse parte da equipe do programa e, então, convidou a atriz para a novidade.

Ainda segundo fontes, Poeta tem sido uma espécie de “madrinha” para Beatriz Reis na Globo. As duas já teriam feito reuniões e se encontrado diversas vezes, e até mesmo desenvolvido uma sólida amizade.

Beatriz Reis

Patrícia Poeta festeja recorde de audiência do Encontro: "Felicidade"

Beatriz

Patrícia Poeta

Beatriz

Ex-BBB Beatriz Reis apresenta nova mansão da família: "Eu consegui"

Patrícia Poeta no Encontro

No novo quadro, Bia vai invadir as feiras livres da capital paulistana e vai explorar o seu lado vendedor, dando dicas aos feirantes para incrementarem suas oportunidades de negócios, seja para venda de frutas, ou para algo mais completo.

Em paralelo ao quadro, Beatriz Reis continuará com outros projetos para a Globo. Ela seguirá participando da novela Família é Tudo até o seu fim, previsto para o dia 27 deste mês.