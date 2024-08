Exclusivo: ex de Jojo Todynho e Karol Conká é escalado para reality

E a temporada de realities está aberta, queridos leitores. Além do Estrela da Casa, que está no ar, os fãs desse tipo de programa estão na expectativa dos anúncios dos participantes de A Fazenda 16. Mas outra atração também está prestes a começar as gravações: o De Férias com o Ex Caribe.

E como a Coluna Fábia Oliveira tem fontes espalhadas por todos os cantos descobriu um dos integrantes do elenco da nove edição. O rapaz é ex-namorado de Jojo Todynho e Karol Conká, e viveu um affair com Pabllo Vittar.

Trata-se, queridos leitores, do jogador de futebol Polidor Junior, que já passou por clubes como o São Paulo, Boavista e Portuguesa. O rapaz viralizou, em abril deste ano, quando participou do Sabadou, programa de Virginia Fonseca no SBT, e revelou o lance com a cantora, mesmo sem dar nomes.

“Muito gostosa para deixar passar”, diz jogador O jogador de futebol Polidoro Júnior confirmou que teve um affair com Pabllo Vittar e que mantém uma relação com a cantora. Sem dar nomes, a artista citou o caso durante uma entrevista no Sabadou, programa de Virginia Fonseca no SBT.

1 de 7

Jojo Todynho e Polidoro Júnior

Reprodução/Instagram

2 de 7

Jojo Todynho e Polidoro Júnior

Reprodução/Instagram

3 de 7

Karol Conká e Polidoro Junior assumiram o namoro

Reprodução/ Instagram

4 de 7

Karol Conka e o jogador

Reprodução/ Instagram

5 de 7

Polidoro Júnior namorou Jojo Todynho e Karol Conka

Reprodução/Instagram

6 de 7

O zagueiro Polidoro Júnior

Reprodução/Instagram

7 de 7

Polidoro Júnior jogou pelo São Caetano

Reprodução/Instagram

Após o Portal Leo Dias revelar o nome do atleta como possível affair da cantora, ele confirmou o caso. “Não tem muito o que falar, a Pabllo, eu adoro ela. É muito minha amiga e é muito gostosa para deixar passar”, pontuou Polidoro.

Diferentemente dele, a artista manteve mistério quando citou a relação. “Ai, gente, eu não posso falar. Ele é um jogador de futebol”, disse ao ser questionada sobre o homem mais famoso com quem já ficou.

Ela afirmou ainda que não diria em qual time ele joga, porque ficaria “muito fácil” descobrir quem era. Mas deu uma dica: “Ele é mais alto que eu”.

Saiba quem é Polidor Junior A revelação de Pabllo Vittar sobre um suposto affair com um jogador de futebol famoso, em abril, acendeu a curiosidade dos internautas sobre a identidade do atleta. De acordo com o colunista Leo Dias, o mistério acabou: trata-se de Polidoro Júnior.

Polidoro é zagueiro, tem 27 anos e ficou conhecido por namorar a ex-A Fazenda Jojo Todynho. Jogando pelo time US Ivry, na França, o rapaz também se relacionou com Karol Conká.

Ataques homofóbicos Depois de dizer que Pabllo era “gostosa demais pra deixar passar”, em conversa com o portal Leo Dias, Polidor Junior passou a receber ataques homofóbicos. “A Pabllo, adoro ela, minha amiga, muito gostosa para deixar passar, né?”, confessou.

“Tinha que ser da base do São Paulo mesmo para gostar de linguiça”, opinou um internauta.

Junior ainda recebe outros comentários preconceituosos: “É… está difícil saber quem é quem! Todo o cuidado está sendo pouco” e “Ele faz aula de balé, mas diz que luta karatê”.

Namoro de Polidor Junior com Jojo Todynho Depois de Pabllo Vittar contar que teve um breve romance com um jogador de futebol, o nome de Polidor Junior, que já passou por clubes como o São Paulo, Boavista e Portuguesa, viralizou na web. O atleta assumiu ter vivido um affair com a cantora, porém, em 2021, ele já havia se relacionado com outra famosa: Jojo Todynho.

A apresentadora assumiu o namoro com o rapaz, que durou quase a velocidade da luz. Dois depois, Todynho anunciou o término depois de descobrir que ele, supostamente, tinha compromisso com outra moça, Jessica Rosa.

Na ocasião, o assunto virou uma polêmica, porque Polidoro decidiu registrar um Boletim de Ocorrência contra a modelo que garantiu estar num relacionamento sério com ele. No entanto, a poeira baixou e Junior surgiu com uma outra artista: Karol Conká.

Com a ex-BBB, o boleiro teve uma relação de quase um ano, terminando publicamente em setembro de 2022.