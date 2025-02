Exclusivo: festa de Xanddy nos EUA sofre “efeito Trump”

A política de caça aos imigrantes ilegais nos Estados Unidos, potencializada após a vitória de Donald Trump, está prejudicando artistas brasileiros. E Xanddy, marido de Carla Perez, é um deles.

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que a tradicional festa do cantor baiano, We Are Carnaval, marcada para o mês que vem o House of Blues, localizado no Disney Springs, em Orlando, está com baixa procura de ingressos.

De acordo com fontes desta jornalista que vos escreve, os fãs brasileiros de Xanddy Harmonia temem que fiscais do governo americano compareçam ao evento e, assim, identifiquem quem está sem a documentação. Eita!