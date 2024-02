Exclusivo: figurante aciona a Justiça e pede R$ 70 mil à Record TV

Quem aí não se recorda da polêmica envolvendo a Record TV e as acusações feitas por figurantes da emissora, envolvendo a utilização de figurinos e diagnósticos de sarnas? Pois bem, a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, detalhes do processo movido pelo ator Daniel Medeiros Apolinário contra a emissora, a Casa Blanca Content e a Seriella, todas pessoas jurídicas, por conta dessa história.

Na ação, obtida pela coluna, Daniel contou que atua como figurante e participou das filmagens da minissérie Reis, desde fevereiro de 2023. A exibição era feita pela Record, e as demais rés do processo estavam envolvidas na direção e produção.

O rapaz narrou no processo que, não só ele, como outros figurantes passaram por diversas situações humilhantes. Mas que situações para ser mais exato? Bom, o desenvolvimento de dermatites, sarnas, picadas de carrapato e alergias por conta das mesmas. Isso estaria diretamente ligado às condições precárias de trabalho.

O descaso seria geral, segundo ele, mas ainda maior com a figuração, que ficaria sujeita a sol intenso e sem proteção. O ator chegou a contar que, por conta disso, até mesmo algumas pessoas desmaiaram.

Figurante da Record TV Daniel Apolloh

Figurante da Record TV Daniel Apolloh

Figurante da Record TV Daniel Apolloh

Record TV figurantes (5)

Fezes de cachorro encontradas no refeitório onde os figurantes almoçam

Cena com tochas com fogo

Vídeo: figurantes da Record TV expõem humilhações durante gravações Reprodução

O figurante disse que não só o sol era um castigo, mas as fortes chuvas também. Em cenas externas, ele alegou ter ingerido comida passada e estragada, guardada de dias anteriores. O resultado logo aparecia sob a forma de fortes dores de estômago.

Daniel confessou ter desenvolvido problemas de saúde devido à comida estragada servida nos refeitórios das rés, incluindo a Record TV. Outras pessoas enfrentaram situações semelhantes, ainda segundo ele, e nenhum apoio teria sido dado por parte da produção.

Não bastasse o cenário caótico, o ator ainda alegou ter sofrido negligência da produção e ter sido bloqueado por um funcionário após se queixar do cenário. Depois de tudo, nunca mais foi chamado para realizar seu trabalho de figurante e foi acusado de estar “tentando fazer fama”, mesmo existindo, segundo ele, um longo histórico de denúncias muito parecidas com as suas.

Diante de tudo isso, Daniel pediu R$ 70 mil a título de danos morais na Justiça, em novembro do ano passado 2023.

O caso ainda pode dar o que falar. Até lá, se você é figurante, é bom ficar atento e sempre procurar um dermatologista, um gastro e quem sabe verificar a cobertura do plano de saúde, não é mesmo?! Bom, já diziam “o seguro morreu de velho”.