Exclusivo: Globo prende equipe durante gravação de novela

As gravações da nova novela das 18h, No Rancho Fundo, da TV Globo, no sábado (3/2), teve perrengue para a equipe de figuração. A coluna descobriu, com exclusividade, que os contratados ficaram sem fiscalização, após um homem passar mal, e acabou sem acesso aos banheiros.

Um fonte dessa colunista que vos escreve relatou que 26 figurantes foram selecionados para a gravação de quatro cenas no Projac, com a participação de Luisa Arraes, que dará vida a Blandina, a grande vilã da história. Mas o que era pra ser um dia normal de trabalho, virou confusão.

Acontece que, logo na primeira cena, um senhor teve um princípio de infarto e precisou ser levado ao hospital. A fiscal que sempre acompanha os trabalhos precisou ir junto com o paciente, deixando os outros figurantes sozinhos no set.

Para a segunda parte das filmagens, metade da equipe de figuração foi deslocada para uma externa, em Vargem Pequena. E quem ficou nos Estúdios Globo ficou sem auxílio nenhum no que chamam de PA2 (Ponto de Apoio).

Alguém “perdeu” a chave dos banheiros dos figurantes, impedindo que eles usassem enquanto esperavam as próximas gravações. No local, há banheiros diferentes para a produção, o elenco e a figuração.

Escrita por Mario Teixeira e prevista para substituir Elas por Elas, em abril, a trama ainda conta com nomes como Débora Bloch, Alexandre Nero e Andréa Beltrão no elenco.

Reclamações na gravação de Fuzuê Esta humilde coluna descobriu, com exclusividade, em junho, antes da estreia da novela Fuzuê, que figurantes contratados para uma gravação em um fim de semana, no Centro do Rio, ficaram sem alimentação até o fim das filmagens.

“Marcaram para que a gente chegasse às 7h e, na hora do lanche, só deram para a equipe. Éramos cerca de 50 figurantes. Os fiscais da figuração foram perguntar sobre o nosso lanche e apenas informaram que não haveria. A novela acabou de começar e já estão de mesquinharia. Isso nunca tinha acontecido antes”, desabafou um dos figurantes.

A pessoa ainda completou: “Antes de Fuzuê, isso nunca tinha acontecido. Somente nessa novela já é o segundo caso. No domingo passado foi a mesma coisa. Muitos figurantes estão revoltados, pois tem gente que sai de casa 4h, 5h da manhã pra chegar no horário”, declarou.

A coluna procurou a assessoria de comunicação da TV Globo, que informou que “conforme previsto, o almoço foi servido para todos que estavam na gravação”.

Novos problemas em Fuzuê Mais um dia de muito trabalho no set de filmagens de Fuzuê, antes da estreia, mas sem alimentação. No dia seguinte à primeira denúncia, um domingo de junho, os figurantes contaram que ficaram até altas horas sem receber lanche ou almoço. No sábado, a coluna noticiou com exclusividade as queixas dessas pessoas, que são contratadas para “fazer número” durante das gravações.

Ao verem a notícia veiculada no sábado, esta colunista que vos escreve recebeu novas reclamações: “Mais um desdobramento. Hoje (domingo, 25/6), tá pior do que ontem. São quase 2h da tarde e, além de não terem nos dado lanche de novo, ainda não deram almoço”, afirmou um dos figurantes.

Em seguida, ele relatou: “Pior ainda: toda a equipe de manhã comendo lanche na nossa frente. Requintes de crueldade. Teve um senhor que chegou a passar mal. Estamos aqui desde às 6h da manhã”, detalhou a pessoa, que preferiu não se identificar.

Na primeira matéria, a TV Globo informou que todos receberam alimentação, mesmo os contratados afirmando o contrário. Novamente, a coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa, que enviou a seguinte nota: “A informação não procede. Todas as normas estão sendo cumpridas e, conforme previsto, o almoço foi servido para todos que estavam na gravação”.