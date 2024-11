Exclusivo: Grazi Massafera é vista aos beijos com João Villa

João Villa virou o assunto da web nesta sexta-feira (22/11). O ator, que pode ser visto em Amor da Minha Vida, no Disney+, está sendo apontado como o novo suposto affair de Grazi Massafera.

Eles estão viajando pelo Jalapão, no Tocantins, com um grupo que inclui a filha e a sobrinha da artista, além da amiga, Isabelle Nassar.

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos em todos os lugares, descobriu em primeira mão que a atriz e Villa estão em clima de romance. Inclusive, os dois foram vistos se beijando muito!

Porém, para não serem flagrados, de fato, tentam despistar se afastando, pincipalmente quando surge alguém de fora. Ela ainda solicitou ao guia que a ajuda na região, para evitar fotos com as pessoas, para manter sua intimidade preservada.

Grazi conheceu João durantes as gravações do remake de Dona Beija, que será exibida pela HBO Max, com estreia prevista para o ano que vem, podendo ser adiada para 2026.

Grazi quebra silêncio sobre affair

Depois de um possível romance entre Grazi Massafera e João Villa repercutir, a ex de Cauã Reymond decidiu quebrar o silêncio e se manifestar.

Em um comentário do Instagram, Grazi deu a entender que Villa é homossexual e que eles são apenas amigos:

“Genthy, João é meu amigo e gosta da mesma fruta que eu. Entendedores entenderão”, escreveu.

Solteira

Recentemente, Grazi Massafera desabafou na web, alegando estar muito solteira. Na ocasião, ela ainda pediu para que os fãs e seguidores orassem por ela.

“Orem por mim, estou muito solteira”, disparou ao repostar a publicação de uma internauta chamada Anna.

Em seguida, a loira completou brincando: “Anna, você não está só! Só quis ser solidária, por que não?! Aproveitar as orações”.

No início do ano, Humberto Carrão foi apontado como affair de Grazi. Ela não confirmou e nem negou a relação, na época. Marlon Teixeira também teve o nome envolvido com a loira, dois anos depois dela terminar com Caio Castro, em 2021.

Desde então, a beldade não assumiu nenhum relacionamento sério publicamente.