Exclusivo: ida de Ana Hickmann para a RedeTV! começa a ser articulada

A equipe de Ana Hickmann rompeu o silêncio e se pronunciou após os rumores de que a apresentadora daria adeus para a Record, depois de 20 anos de parceria entre as partes. “São especulações, não tem procedência”, disse a assessoria da loira.

Mas, como já cansamos de dizer, a coluna Fábia Oliveira tem amigos espalhados por todos os cantos e nada passa batido. Com exclusividade, ficamos sabendo que tais especulações estão tão firmes que a loira já está sendo esperada em uma outra emissora: a RedeTV!.

Segundo fontes da coluna, Edu Guedes, que fez sua reestreia na emissora nesta segunda-feira (12/08), estaria articulando para levar a amada para os domingos da RedeTV!. Inclusive, ele já teria um grande anunciante para o possível programa de Ana Hickmann no canal.

Ana Hickmann

Ana Hickmann

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes vão morar juntos

Ana Hickmann revela se sentir perseguida após ser vítima de violência

Os dois são amigos há mais de 20 anos

Demorou, mas aconteceu

Ana Hickmann teve uma dívida de quase R$ 2 milhões suspensa pela Justiça

Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de violência doméstica e patrimonial

Procurada pela coluna Fábia Oliveira, a Record disse que não comenta sobre o caso. Já a assessoria da RedeTV! não respondeu até o fechamento desta nota.

Vale lembrar que o contrato da apresentadora com a Record vai até 2025. Mas, segundo o colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, a emissora de Bispo Macedo estaria incomodada com o namoro entre Ana Hickmann e Edu Guedes, o que estremeceu a relação entre as partes.

Segundo Daniel, a Record interpretou que a artista teria sido ingrata depois de receber apoio da emissora quando se separou de Alexandre Correa e o denunciou por violência doméstica e patrimonial. Diante da polêmica, a direção achou injusto ela assumir o romance com o chef de cozinha logo depois do divórcio.

Além disso, a cúpula não teria gostado dos rumores de que Ana teria traído o empresário com Edu Guedes, seu atual noivo, e desaprovam a exposição da relação.