Exclusivo: Jenny Miranda vira alvo na Justiça após golpe de R$ 30

O ano de 2025 teve início há poucos dias, mas se aproxima de um aniversário que pode tirar o sono de Jenny Miranda. No próximo dia 30, uma ação judicial envolvendo a influencer completará um ano no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E a coluna Fábia Oliveira revela detalhes desse caso, com exclusividade.

Em janeiro de 2024, Renan Lucas da Costa Silva acionou Jenny legalmente em busca de condenações indenizatórias. O caso nasceu após uma publicação feita pela influenciadora em seu perfil no Instagram em novembro de 2023, onde ela divulgou um link de um site do Governo Federal.

De acordo com os autos da ação, Jenny Miranda teria garantido que “muitas pessoas teriam um dinheirinho para sacar”. O número impressionante de acessos à página da ré aumentou as proporções daquele que se mostraria um perigoso golpe.

O suposto link divulgado por Jenny seria um instrumento rápido e fácil para saques de valores supostamente devidos. Renan, autor do processo, relatou ter acessado o link divulgado pela ex-Fazenda, pagando uma taxa de R$ 30 para, então, conseguir o valor a ele prometido.

O autor disse não ter levado muito tempo após o pagamento para entender que havia caído em um golpe. Quando ajuizou a ação, Renan afirmou que a mãe de Bia Miranda continuava divulgando o link que causou o seu prejuízo. Na Justiça, ele pediu seus R$ 30 de volta, além de R$ 15 mil pelos danos morais.

O caso, no entanto, não termina por aí. Em busca de justiça, Renan pediu que a influenciadora seja proibida de divulgar atividades ilegais ou antiéticas, além de ser obrigada a excluir as problemáticas postagens.

Esta colunista descobriu que, apesar de estar perto da ação completar um ano na Justiça, Jenny Miranda sequer foi citada a respeito do caso.

Em novembro de 2024, Renan pediu que a influenciadora seja chamada para o processo através de uma citação em seu número pessoal de telefone. Além do pedido extremo, o autor indicou um novo endereço da ré, lutando para que sua ação tenha, enfim, sucesso.

Por aqui, seguiremos acompanhando os próximos capítulos desta novela…