Exclusivo: Kleber Bambam processa modelo que o acusou de assédio

A coluna Fábia Oliveira descobriu que Kleber Bambam, primeiro vencedor do BBB, moveu uma “ação indenizatória por dano moral com pedido de tutela antecipada” contra modelo chamada Letícia Gabriela. O caso gira em torno de publicações feitas no Instagram da ré em que ela expôs mensagens particulares com o empresário e as colocou na área de destaque com o nome “assediadas”. O objetivo, segundo ele, era somente o de ofender e ferir sua imagem.

Outros perfis teriam se unido ao dela contra Bambam, o humilhando e cometendo difamações e calúnias. A defesa de Kleber também alfineta o Facebook, detentor do Instagram, que mesmo após comunicado sobre o conteúdo ofensivo, teria ficado inerte e se “tornou solidário com a continuidade das ofensas”. Prática, essa, que fere as normas de uso da plataforma.

Letícia Gabriela é acusada de ter praticado o crime de calúnia ao acusar Kleber Bambam de assédio sexual e de ser um agressor de mulheres. As ofensas teriam chegado, unindo os perfis que as propagaram, a dois milhões de seguidores.

Outra acusação é a de difamação, visto que outros fatos, não criminosos, mas que ofendem sua imagem foram narrados. Por fim, a ré ainda teria praticado injúria, ao passo em que proferiu diversas ofensas contra o empresário, o chamando de “escroto, bosta, desgraçado e lixo”, dentre outras coisas mais.

Vale lembrar que calúnia, difamação e injúria são crimes contra a honra.

Kleber Bambam

Kleber Bambam no BBB Divulgação

Kleber Bambam

Kleber Bambam Reprodução / Instagram

Kleber Bambam

Kleber Bambam Reprodução/Instagram

Kleber Bambam

Kleber Bambam Reprodução/Instagram

Kleber Bambam

Kleber Bambam já participou de dois BBBs Reprodução/Instagram

Indo além, até mesmo o número de telefone de Bambam teria sido divulgado, assim como o de seu WhatsApp, o que culminou em uma enxurrada de mensagens aleatórias de caráter ofensivo.

O ex-BBB pediu segredo de Justiça no processo, movido em 2023, e uma tutela antecipada para que a modelo não citasse mais seu nome em redes sociais. Além disso, pediu a desativação de sua conta, com ordem a ser encaminhada para o Facebook.

Kleber Bambam também solicitou que Letícia fique proibida de falar do processo e de postar qualquer conteúdo a seu respeito. Por fim, uma indenização de R$ 70 mil foi requerida.

Modelo se defende e Kleber Bambam retruca Letícia apresentou sua defesa (contestação) em setembro de 2023. O grande trunfo por ela apresentado é o de que Kleber Bambam papou mosca e o relógio acabou o prejudicando.

Vamos explicar: segundo a ré, o processo prescreveu, dado que, por lei, o prazo para ação ser apresentada seria de três anos após o conhecimento dos fatos. Como a petição inicial teve que ser emendada, o processo mudou de foro, e várias outras pequenas coisas aconteceram, no total, se passaram três anos e seis meses entre o conhecimento do fato e a citação da ré.

Além disso, a tutela pedida por Kleber Bambam foi negada e o pedido de segredo de Justiça também. Com o prazo ultrapassado, o processo estaria prescrito e sequer poderia seguir tramitando.

Outro problema estaria no fato de que ela demonstrou não ser dona de todos os perfis do Instagram que o ex-BBB afirmou que ela seria. Segundo a modelo, o perfil do qual ela, de fato, seria dona em momento algum feriu as diretrizes do Instagram.

O pedido de danos morais também foi rechaçado. Letícia Gabriela fez questão de afirmar que Kleber Bambam utilizou o fato de ser famoso e “ter o poder em suas mãos” para coagir meninas e fortalecer o desrespeito que ele pratica.

E ela vai além, meus caros. Chegou a questionar o motivo de, se realmente tantos crimes foram cometidos contra Kleber Bambam, por qual razão ele não ajuizou, de pronto, uma ação penal no ano de 2020. Ela mesma respondeu a sua indagação: medo de que outras vítimas aparecessem e o expusessem.

Kleber Bambam apresentou sua réplica e a discussão está longe de ter fim! As partes foram chamadas para apresentar suas provas e justificar sua pertinência. Ainda devem informar se desejam, ou não, uma audiência de conciliação virtual.

O processo está suspenso, por conta da tabela de feriados, mas logo mais novidades devem surgir. E esta coluna, é claro, está de olhos bem abertos.