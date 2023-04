Exclusivo! Maíra Cardi é processada por mecânico

Maíra Cardi vai enfrentar um problema na Justiça. Ela foi acionada pelo mecânico Osvaldo Domingos Vieira, que afirma ter levado um calote da influencer. Segundo consta nos autos do processo, que esta coluna teve acesso com exclusividade, o profissional está cobrando R$ 8.400,00 referentes às peças e mão-de-obra de um conserto feito no carro de Maíra.

Toda a confusão teria começado quando a ex-BBB entrou em contato com o mecânico porque seu veículo, um Suzuki Vitara, precisava de reparos no motor. O valor cobrado para o serviço foi de R$ 22 mil.

Ainda de acordo com o que consta no processo, Maíra Cardi fez um pagamento inicial de R$ 7.200,00 para que fosse adquirida uma peça específica necessária para o conserto. Ao perceber que precisaria de mais itens para a execução do trabalho, Osvaldo entrou em contato com a ex-BBB, através de uma funcionária, para que ela desse o dinheiro para a compra de outras peças. No entanto, Cardi teria dito que ele só receberia o valor quando o veículo estivesse pronto.

Diante disso, o profissional comprou as peças que precisava com seu próprio dinheiro, gastando um total de R$ 5.919,00. Na ação ajuizada, ele afirma que Maíra Cardi não cumpriu com o combinado e lhe deve R$ 8.400,00, contando com a mão-de-obra pelo serviço realizado. Osvaldo disse, ainda, que tentou, de forma amigável, que a influenciadora quitasse a dívida, mas sem sucesso.

No processo, o mecânico sinalizou ter interesse na realização de uma Audiência de Conciliação. O juiz, por sua vez, exigiu que Osvaldo comprovasse os valores que alega ter pago na aquisição das peças, por meio de notas fiscais. No entanto, o homem alegou estar enfrentando dificuldades para comprovar tais gastos, uma vez que teria passado por um cancelamento de seu cartão de crédito.

Em 30 de março, ele se reportou à Justiça pedindo uma prorrogação do prazo. Assim, poderá ganhar tempo para buscar o auxílio de sua instituição financeira para reunir tais documentos exigidos. Vamos aguardar os próximos capítulos…