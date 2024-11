Exclusivo: nasce José Miguel, filho de Gabriel Roza e Kelly Medeiros

Gabriel Roza e Kelly Medeiros são só alegria. Veio ao mundo, na noite de quinta-feira (7/11), o primeiro filho do casal. José Miguel nasceu no Hospital nossa senhora do Carmo, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro.

O menino chegou através de um parto cesáreo, às 23h10. Mamãe e bebê passam bem. Em um bate-papo exclusivo com a Coluna Fábia Oliveira, o vice-campeão de A Grande Conquista falou sobre o que sentiu ao ver o filho.

“Foi a melhor sensação que já tive em toda minha vida. A emoção foi muito grande, a ficha não caiu, mas estou feliz demais”, definiu ele, que assistiu ao parto e revelou ter ficado com medo de desmaiar. Gabriel Roza enviou uma foto para a coluna segurando o bebê.

A revelação da gravidez

No início de maio, a coluna contou, com exclusividade, que a família de Gabriel Roza iA aumentar. Procurado pela coluna para confirmar a informação, o vice-campeão da primeira temporada de A Grande Conquista contou como tudo aconteceu e deu mais detalhes sobre a gestação da namorada, Kelly Medeiros.

“Estou vivendo um sonho que eu achava que era impossível. Estou vivendo o melhor momento da minha vida. Muita gente sabe que meu sonho sempre foi ser pai e, graças a Deus, estou com uma mulher top, com quem eu posso viver pro resto da minha vida, junto com o meu filho. Estou feliz demais”, comemorou.

Em seguida, Gabriel Roza relatou como ficou sabendo da gravidez: “A Kelly fez um teste e me contou que estava grávida. Depois, ela fez mais dois testes e confirmamos. Eu nem acreditei. Agora a ficha caiu, fizemos a ultra e está tudo certinho”, detalhou.

O início do namoro

Gabriel Roza e Kelly Medeiros começaram a namorar no início do ano e passaram o Carnaval juntos, quando assumiram o relacionamento oficialmente.

Ao contrário de Gabriel Roza, Kelly não é uma influenciadora e tinha poucos seguidores no início do namoro. Atualmente, ela tem mais de 51 mil internautas acompanhando suas redes sociais. Por conta da amada ser “off”, o rapaz quis manter o relacionamento mais “preservado”. É o que ele contou ao ser procurado por esta coluna na ocasião.

“Se eu não escolhi ser uma pessoa pública, imagina ela. Minha vida virou do avesso quando saí na mídia e a ideia era preservar a Kelly. Mas também sinto falta de compartilhar momentos com ela nas redes sociais”, disse ele confirmando o namoro com a loira.

No Carnaval aconteceu a primeira viagem em casal. Os dois foram pra uma mansão luxuosa em Angra dos Reis, na companhia de amigos.

A nova namorada de Gabriel Roza também falou sobre a relação à coluna e não economizou nos elogios ao vice-campeão de A Grande Conquista.

“A gente se conheceu no final do ano passado, temos amigos em comum, e estamos felizes. Gabriel é um homem maravilhoso, muito carinhoso, me trata bem, ele é gentil e cavalheiro, realmente estamos vivendo um sonho. A gente se dá muito bem e fazemos planos pro futuro”, declarou.