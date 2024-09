Exclusivo: os bastidores da saída de Boninho da Globo

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos em todos os lugares, descobriu com exclusividade alguns detalhes dos bastidores da saída de Boninho da Globo, depois de 40 anos.

Um passarinho verde soprou no ouvido desta jornalista que o diretor chegou a esbarrar com questões salariais, mas esse não foi o ponto chave da decisão. No ano passado, Boninho já havia negociado valores, contratos e bonificações, e assinado para três anos.

Segundo fontes da coluna, Boninho é conhecido no meio por ser bem rígido em relação aos negócios envolvendo salário. Se algo foi combinado, ele mantém o combinado. E a sua negociação com a Globo já estava resolvida, mesmo que com alguma redução.

Pois bem! Ainda de acordo com nossas fontes, a pedra no caminho de Boninho seria Amauri Soares, diretor geral dos Estúdios Globo. Isso porque, depois de assumir a alta cúpula do canal, o objetivo dele seria fazer uma “limpa” e indicar pessoas da sua confiança.

Seguindo essa linha, uma das pessoas que “caiu” foi Raoni Carneiro, que também tinha assinado um contrato de três anos, mas deixou a Globo há poucas semanas. Joana Thimoteo, que atuava como diretora de Transmissões Esportivas e Gestão de Elenco do Esporte, foi quem assumiu o posto de Raoni na área de musicais da emissora.

Como Boninho vinha perdendo audiência nos projetos em que dirigia, ele começou a ser visado por Amauri Soares. O Estrela da Casa, por exemplo, ainda não caiu, de fato, nas graças do público. A atração musical, por sua vez, foi defendida com unhas e dentes pelo marido de Ana Furtado, mas sem bons índices de audiência, acabou fazendo com que Amauri passasse a pressioná-lo.

Esta colunista também descobriu que, ao que tudo indica, outros desligamentos podem acontecer para que Amauri Soares possa colocar profissionais que têm sua simpatia nos postos. A maioria deles ainda segue com contratos ativos e estão renegociando as suas saídas da emissora.

1 de 5

Boninho

Foto: Instagram/Reprodução

2 de 5

Boninho se surpreende com o fato de Jaquelline ser ex-BBB

Instagram/Reprodução

3 de 5

Boninho

Instagram/Reprodução

4 de 5

Ele é diretor do BBB24

Reprodução

5 de 5

e também do No Limite e o Mestre do Sabor

Reprodução/Rio2C

Um deles seria José Luiz Villamarim, diretor do núcleo de teledramaturgia, que pode ser a bola da vez. Ele assumiu o cargo a convite de Ricardo Waddington, ex-diretor dos Estúdios Globo.

Vale lembrar que o Waddington deixou a direção dos Estúdios Globo, sendo substituído por Amauri Soares, após denúncias e reclamações ao Compliance. Desde então, Soares e Boninho passaram a se estranhar nos bastidores, embora, publicamente, a convivência fosse pacífica, como contou Carla Bittencourt, do portal LeoDias.