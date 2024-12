Exclusivo: Pastora Denise Seixas prepara demissão em massa na Bola de Neve

A Justiça de São Paulo confirmou, nesta quarta-feira (18), que Denise Gouvea de Seixas Pereira, viúva do apóstolo Rina, é a nova presidente da Igreja Bola de Neve. A decisão coloca fim à disputa judicial entre Denise e a diretoria atual da igreja, iniciada após a morte do fundador da denominação. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), a nomeação de Denise está de acordo com o estatuto da igreja, que prevê a ascensão automática do vice-presidente em caso de falecimento do líder.

De acordo com fontes ouvidas pelo Fuxico Gospel, Denise estaria planejando uma reestruturação administrativa que incluiria uma demissão em massa. A intenção seria substituir membros da atual diretoria e de outros cargos estratégicos por pessoas de sua confiança. A pastora também estaria organizando auditorias detalhadas nos contratos da instituição, sob a promessa de maior transparência na gestão.

A decisão judicial ainda afastou os membros da atual diretoria de decisões administrativas, estabelecendo multa de 10 salários mínimos caso descumpram a ordem. Apesar disso, os conselheiros da igreja anunciaram que recorrerão, alegando que Denise havia renunciado ao cargo em um acordo anterior, considerado inválido pelo TJSP.

Denise assume oficialmente a liderança da igreja e já começou a reunir novos líderes para definir os rumos da Bola de Neve. A igreja, conhecida por sua abordagem inovadora, enfrenta agora um momento decisivo em sua história.

