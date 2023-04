Exclusivo! Paula abre o jogo sobre vida pós-BBB e revela sua torcida

Paula Freitas foi a 4ª eliminada do BBB 23, com 72,5% dos votos. Apesar disso, fora do reality show, a biomédica tem feito sucesso por onde passa. No Instagram, a ex-sister já acumula mais de 1 milhão de seguidores, onde divide seu dia a dia e conquistas. Recentemente, ela chegou a virar assunto devido aos procedimentos estéticos que tem realizado.

Pois bem. Faltando poucos dias para a grande final do programa, que será realizada no dia 25 deste mês, Paula conversou com esta coluna e abriu o coração sobre a vida fora do Big Brother Brasil. Além disso, a biomédica revelou para quem está torcendo no BBB 23 e como anda a amizade dos eliminados do Quarto Deserto fora do confinamento.

Confira a entrevista completa:O que mudou até agora na Paula, antes e depois do BBB 23?

O que mudou, principalmente na Paula que entra no BBB e que é eliminada há quase 2 meses, é a forma como ela enxerga a si mesma. Parece clichê, mas eu não cuidava de mim, eu não me importava com o que eu sentia, só valia a pena viver aquilo que as pessoas queriam que eu vivesse, só valia a pena fazer algo se as pessoas aprovassem. E o Big Brother, foi essa virada de chave, pra que eu pudesse dizer que eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, da forma que eu quiser. Isso, é claro, sem ferir os sentimentos de ninguém e sem passar por cima de ninguém. E sem contar, nas oportunidades né? Oportunidades que eu nunca tive na minha vida e que agora, depois do BBB, eu estou tendo muitas, que são realmente incríveis.

O que você tem achado na mudança das dinâmicas do reality nesta reta final?

As mudanças nas dinâmicas do programa são necessárias. Os participantes que vão permanecendo na casa, vão seguindo sempre os mesmos enredos. As mesmas tretas, os mesmos afetos, tudo fica confortável. Então, é preciso mexer pra que, quem está aqui fora assistindo, tenha entretenimento. Por fim, estou achando elas necessárias e geniais, inclusive.

Tem um favorito ou favorita que você esteja torcendo para ganhar?

Meus favoritos ao grande prêmio do programa são: Ricardo, Amanda e Aline.

Quem você considera a maior planta do programa, dos participantes que ainda estão lá?

Eu acho essa parada de planta muito f*da, só quem realmente vive a sua edição do Big Brother, que passou por lá e conheceu todos os participantes, pode tentar ainda denominar essas pessoas. Porque por onde a gente vai caminhar, com quem vamos jogar, o que vamos dizer… Só estando lá dentro mesmo pra conseguir expressar algo. Eu mesma sou um dos maiores exemplos. A Paula que eu acessei lá dentro não é nada parecida com a Paula aqui de fora, então rotular alguém de planta não é agradável pra mim.

Como está o grupo do Quarto Deserto aqui fora? Permaneceu a amizade com alguém?

O Grupo Deserto é muito unido dentro e fora do jogo, porém a minha agenda de trabalho não está me permitindo encontrar com eles pessoalmente. Mas eu mantenho contato, sim, através do WhatsApp e direct do Instagram. Inclusive, neste final de semana, eu vou conseguir me encontrar com a Tina (que é Deserto) e com o Cristian (que é Fundo do Mar). É aquele ditado: “Cada um está vivendo como pode a sua vida e deixando com que as vidas vão se encontrando”.

Algum participante te surpreendeu positivamente do lado de fora do reality? E negativamente?

A Tina foi a minha maior surpresa positiva, porque lá dentro ela já me mostrou que era uma bomba de trabalho, de modelo e de mãe, e aqui fora eu só pude confirmar isso de pertinho. E quanto à surpresa negativa, eu não consigo te falar, porque prefiro não acompanhar. Como eu disse anteriormente, as nossas vidas não estão se encontrando como podemos e, aqueles que estão muito próximos de mim, são os que eu consigo ver bem de perto os planos e crescimento dar super certo.

Você realizou procedimentos estéticos e muitas pessoas fizeram memes com você. Se arrepende das mudanças?

Eu não me arrependo de nenhum procedimento estético que eu tenha feito, inclusive, quero fazer muito mais (risos).

Quais?

Por eu ser profissional da saúde, eu acredito que a estética precisa ser realizada na calma e na elegância. Eu, pelo menos, quando me olho no espelho, gosto de ver e entender que as mudanças estão feitas pouco a pouco, pra não assustar sabe?! Então, eu pretendo, sim, fazer cirurgias plásticas, mudar o cabelo quando enjoar (risos). Já iniciei o processo de remoção da técnica antiga aplicada nas minhas sobrancelhas, estou finalizando as novas lentes nos dentes… Enfim, tudo que fizer sentido pra mim, sem ter que agradar ninguém, eu irei fazer!

Quais são seus planos daqui pra frente?

Meu maior plano hoje é estudar. Estudar TV, rádio, teatro, dança, enfim… Estudar a arte. Eu sempre fiz aula de dança quando criança, interpretei muito na escola e em programas do governo de cultura. Sempre me comuniquei com as pessoas de alguma forma. Sendo assim, eu acredito fielmente que, quando algo é novo pra você, você precisa parar, estacionar e entender que você deve e precisa ter o domínio sobre aquilo que está fazendo. Então, meu maior plano hoje é esse: estudar sobre internet, que é com o que me encontro trabalhando hoje, e estudar sobre a arte.