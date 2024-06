Exclusivo: Popó aciona a Justiça contra Kléber Bambam

O campeão mundial de boxe Acelino Popó acionou a Justiça contra o ex-BBB Kléber Bambam por difamação.

De acordo com o processo, obtido com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira, o lutador explica que, em fevereiro deste ano, ocorreu o evento chamado Figth Music 4, no qual teria participado do evento de boxe em questão com Bambam.

Ocorre que, segundo as informações da ação, logo após o evento, Popó teria tomado conhecimento que Kléber Bambam estaria lhe perseguindo pela internet, lhe ofendendo e fazendo algumas ameaças. O lutador ainda explicou à Justiça, que o ex-BBB o teria difamado em canais de televisão.

Na queixa-crime, a defesa do atleta pede que Bambam seja responsabilizado criminalmente.

O atleta apresentou uma sequência de vídeos onde o campeão da primeira edição do BBB se dirige a ele. Em uma das imagens, Bambam teria dito “Popó está velhinho, lento, não é como antes que não luta com homens maiores”.

Segundo as informações do processo, Bambam ainda teria menosprezado o carro de Popó. Na ocasião, o influencer teria dito que tem um carro que nem no Brasil chegou ainda, e que Popó não possuiria, que estaria a frente do lutador, chegando a ostentar o valor que pagou no automóvel.

Na ação, Popó pede que ele responda por difamação.

O processo é recente, e até o momento do fechamento desta nota, Kléber Bambam não havia sido citado para apresentar sua defesa.