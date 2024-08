Exclusivo: saiba como Aline Bianca conheceu Davi Brito

A coluna Fábia Oliveira bateu um papo exclusivo com Aline Bianca, novo affair de Davi Brito. A morena misteriosa – que, agora, de misteriosa não tem nada –, esclareceu que nutre uma amizade com o campeão do BBB24, que pode avançar para algo mais. “Tenho a esperança de que possamos dar certo”, disse com exclusividade.

Os dois foram flagrados aos beijos no último sábado (24/8), numa festa em um barco em Salvador, na Bahia, durante o aniversário de 22 anos do ex-motorista de aplicativo:

“Nos reencontramos por coincidência no clube de tiro, e a partir dali nos aproximamos ainda mais. Na verdade, ele me conheceu em um shopping em Salvador [na Bahia], enquanto eu estava fazendo provador para uma loja. Trocamos olhares e acabamos trocando números de WhatsApp”, contou como foi o primeiro contato com o baiano.

Aline ainda explicou como está o status de relacionamento com Davi: “Somos amigos e estamos nos conhecendo. Como todos viram, não posso negar que ficamos. De toda forma, ele é um amor comigo; me trata muito bem, assim como a sua família e seus amigos”.

A modelo mostrou vontade de seguir se encontrando com Brito e levar o affair adiante. “Mas reforço, ainda somos amigos, estamos conversando e nos conhecendo. Tenho a esperança de que possamos dar certo, porém, o futuro a Deus pertence”, torceu.

Bianca teceu elogios ao ex-BBB e destacou que pegam muito pesado com ele na internet: “Conheci um Davi alegre, sorridente, complacente, que gosta de ajudar e está apenas curtindo a oportunidade que a vida lhe deu e vivendo. Muito diferente do que a mídia e os haters pregam”.

A moça completou: “É preciso entender que o racismo estrutural existe e deve ser difícil para algumas pessoas ver um negro, ex-favelado, sendo assunto a todo momento e aproveitando as coisas boas da vida”.

Aline Bianca, affair de Davi Brito

Aline Bianca, influenciadora vista aos beijos com Davi Brito

No Instagram, Aline Bianca acumula quase 60 mil seguidores

Aline frequenta o mesmo clube de tiro do campeão do BBB24

Aline Bianca tem um filho de três anos

Por fim, Aline Bianca frisou que o beijo entre eles repercutiu tanto, que ela preferiu ser honesta e deixar o status da relação dele às claras. “Não era o tipo de satisfação que eu gostaria de dar sobre a minha vida. Mas como saiu em todos os lugares, espero que essa exposição não nos atrapalhe”, concluiu o bate-papo exclusivo.

No Instagram, a modelo usou os stories para desabafar e pediu que deixassem seu passado privado, resguardando o pai do filho dela e a criança, que tem três anos. “Oi, gente! Davi e eu somos solteiros e livres. O aniversário foi maravilho e a companhia dele, da irmã e dos demais foi bem agradável. Meu filho é meu bem maior e, por respeito a ele, gostaria, por favor, que não associassem qualquer notícia minha ao meu antigo relacionamento”, pontuou.