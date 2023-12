Exclusivo: saiba o motivo de Thiaguinho parar com o Tardezinha

Thiaguinho vai parar com o seu projeto Tardezinha em 2024. Os fãs do cantor podem ficar chateados com isso, mas o motivo é mais do que justo: ele está preparando algumas novidades para o ano que se inicia em breve.

A coluna, que tem amigos por todos os cantos, descobriu que Thiaguinho vai se reunir com ninguém menos do que Péricles para uma turnê e esse é a causa da suspensão do outro projeto do artista.

Thiaguinho se emociona ao cantar com Péricles Thiaguinho se emocionou ao cantar com Péricles em mais uma edição da Tardezinha em São Paulo (SP), no fim de outubro. O cantor chorou ao se declarar ao companheiro de estrada, com quem dividiu palco por muitos anos com o grupo Exaltasamba.

“Eu sou muito grato por você ter feito parte da minha vida. Vou falar no passado porque nossa história começou lá atrás. Eu sou muito grato por você ter acreditado em mim. Quando a gente se conheceu eu tinha 19 anos, eu era muito cru, muito jovem, tava aprendendo a cantar, aprendendo a ser. E você teve uma paciência muito grande comigo. Mas o amor é paciente, e desde lá, eu me senti amado. E desde lá, eu me sinto seguro”, começou Thiaguinho.

Thiaguinho e Péricles

Thiaguinho e Péricles no Altas Horas, da Globo Reprodução

Thiaguinho – Péricles capa

Os cantores já dividiram o palco durante muitos anos com o grupo Exaltasamba AgNews

Thiaguinho – Pérciles 3

Thiaguinho e Péricles juntos na Tardezinha SP AgNews

Thiaguinho – Pérciles 2

Thiaguinho chora ao cantar com Péricles na Tardezinha AgNews

Thiaguinho

Reprodução/ Instagram

Thiaguinho

Thiaguinho Instagram/Reprodução

Cantor Thiaguinho

Thiaguinho Divulgação

Combinaram? Carol Peixinho e Thiaguinho viram o ano de laranja, juntos

Thiaguinho

Thiaguinho

Esta é a quinta apresentação do pagodeiro no BBB Reprodução/ TV Globo

Thiaguinho

Thiaguinho é cantor Reprodução/Instagram

thiaguinho instagram

Ele é um dos nomes mais importantes do pagode atual Reprodução/Instagram

Thiaguinho Infinito capa do album

Thiaguinho é ex-Exaltasamba Reprodução/Instagram

“Eu lembro que no início da caminhada, a gente sabe do que a gente passou, em 2003, 2004, foi bem difícil. Você teve uma paciência muito grande comigo, então em meu nome, em nome do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, muito obrigada”, encerrou o cantor, tentando conter o choro.

Durante uma participação no Altas Horas, em 2021, Thiaguinho não descartou a possibilidade de cantar com o amigo.

“O que a gente fez foi muito lindo e ficou no coração das pessoas. Entendo quando elas encontram a gente junto e perguntam se vamos voltar. Entendo essa comoção toda porque foi muito bonito o que gente viveu. É inevitável, vai ter um dia que vamos sair juntos pela estrada cantando novamente”, afirmou o cantor.

O show onde Thiaguinho se emocionou também contou com a participação de Chrigor, que também integrou o Exaltasamba.

Nas redes sociais, fãs do cantor celebraram o encontro. “Ver Péricles, Chrigor e Thiaguinho juntos no palco foi emocionante”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Que dia triste para quem não está no Tardezinha vendo Thiaguinho, Péricles e Chrigor juntos”.