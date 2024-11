Exclusivo: Veja o documento de renúncia que a viúva do Apóstolo Rina se recusou a assinar

A crise na liderança da Igreja Bola de Neve ganhou um novo capítulo após o vazamento de um documento de renúncia que foi apresentado à pastora Denise Gouvea de Seixas Pereira, ex-esposa do Apóstolo Rina, durante o velório do líder religioso.

Obtido com exclusividade pelo portal O Fuxico Gospel, o termo solicitava que Denise renunciasse ao cargo de vice-presidente da instituição, que ela assumiria automaticamente como presidente após a morte de Rina. O documento, no entanto, foi recusado pela pastora, gerando confusão durante o velório.

No termo, datado de 27 de agosto de 2024, lê-se: “Venho por meio desta renunciar ao cargo de vice-presidente da Igreja Evangélica Bola de Neve […] com efeitos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente data, nos termos do § Único do Artigo 28 do Estatuto Social da Igreja”. O texto ainda pede que a administração da igreja tome “toda e qualquer medida legal cabível” para oficializar a renúncia.

Denise, ao perceber o teor do documento em meio a papéis relacionados ao sepultamento de Rina, recusou-se a assinar. Segundo testemunhas, isso provocou discussões acaloradas nos bastidores, culminando em uma troca de empurrões entre membros da liderança da igreja.

O documento também menciona que a renúncia seria irrevogável e que Denise não poderia questionar juridicamente sua validade: “Outorgo à Igreja e aos seus membros a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar em relação ao período em que fui conselheira no Conselho Deliberativo e a qualquer titulo”.

Abaixo, o termo é apresentado na íntegra, com dados pessoais censurados:

Termo de renuncia

