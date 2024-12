Exclusivo: Vera Fischer volta à TV Globo em trabalho comemorativo

As produções da TV Globo para marcar os 60 anos da emissora estão a todo vapor e a Coluna Fábia Oliveira traz mais uma novidade para vocês, queridos leitores. A gente descobriu que Vera Fischer vai voltar às telinhas da Vênus Prateada para um projeto comemorativo.

Acontece que a veterana vai fazer uma participação do filme estrelado por Susana Vieira e Valentina Herszage, que vão viver avó e neta.

Fontes desta jornalista que vos escreve contaram que os responsáveis pelo filme queriam Vera Fischer no elenco e, após muitas negociações e impasses, fecharam a contratação da artista.

Outro detalhe que chegou aos ouvidos desta colunista é que a TV Globo tem encontrado algumas barreiras na recontratação de artistas veteranos por obra, após estes terem perdido seus contratos fixos. Eita!

Na trama de Coisas de Novela, dirigida por Manuh Fontes, Tereza (Susana Vieira) e Laura (Valentina Herszage) serão apaixonadas por teledramaturgia. No desenvolver da comédia, a avó vai receber um diagnóstico preocupante e, com isso, a neta decide ajudar a matriarca de sua família a realizar seu maior desejo: gravar uma novela. O roteiro do filme é assinado por Lívia Leite, Renata Andrade e Thais Pontes.

“Me recuperando”, diz Vera Fischer sobre problema de saúde

A atriz Vera Fischer apareceu em uma postagem, no fim do mês passado, totalmente sem maquiagem e sem filtro, para explicar o motivo de seu sumiço das redes sociais. A famosa revelou que estava se recuperando de uma forte gripe causada pelo vírus Influenza. Nos comentários, internautas parabenizaram a artista e desejaram uma rápida recuperação.

A veterana das telinhas postou duas fotos no seu perfil do Instagram: “Fiquei alguns dias sem aparecer por aqui, não é meus amados? Pensei que talvez vocês pudessem estar preocupados, então lá vai… Influenza. Vírus forte que me deixou completamente prostrada. Estou quietinha, me recuperando, medicada e ingerindo muito líquido”, começou.

Ela agradeceu o carinho dos fãs: “Tirei essas fotos sem make e sem filtro, mas confiante de que vou ficar boa logo. Quero agradecer todo o carinho que vocês me enviam todos os dias, as palavras bonitas e a gentileza sem fim. Se cuidem, please. A qualquer sintoma de febre, tosse ou mal estar, corram pro médico, porque não é brincadeira! Vou dando notícias”, encerrou a Helena de Laços de Família.

Nos comentários, seguidores parabenizaram a famosa pela foto sem maquiagem. “Sempre bela com ou sem make, boa recuperação, senti sua falta sim”, disse Zenayde Santos. “Linda de todos os jeitos! Desejo que fique boa logo. És preciosa e muiiito especial. Te amo”, completou Íris Geraldo. “Que você melhore rápido!!! Fique bem!!”, desejou Selma Souza.

Assédio na TV

Em agosto, em coletiva de imprensa no Festival de Cinema de Gramado, Vera Fischer detalhou como conseguia fugir de situações de assédio ainda na juventude. “Como eu sou uma pessoa engraçada, eu sou meio infantil. Eu sei ter umas saídas engraçadas. Tipo assim, vou dar um exemplo: o diretor da novela tal, carne fresca, está chegando tentando fazer charme, me fazer sentar no colo dele. E eu assim: ‘Ai, sabe, eu estou tão menstruada, vem tanto sangue, você tem problema com sangue?’”, iniciou.

A atriz ainda brincou: “A pessoa já desistia na hora. ‘Sabe, eu tenho um probleminha na genitália, é uma feridinha’… a pessoa já saía correndo na hora. O constrangimento houve, o assédio houve, isso te deixa muito humilhada. Eu fiquei de cabeça erguida, mas eu nunca sucumbi, eu sempre dava umas desculpas que deixavam os homens muito enojados. Então, você ter um homem enojado é um máximo”, reforçou.