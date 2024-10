Execução à luz do dia: Morador de Teixeira de Freitas é assassinado brutalmente

A tranquilidade do bairro Santa Rita, em Teixeira de Freitas, foi brutalmente interrompida na tarde deste domingo, 13 de outubro, por uma sequência de disparos de arma de fogo. Juciarles Luz Silva (29 anos), foi descoberto por criminosos armados enquanto tentava acessar seu veículo estacionado na Rua das Perdizes, em frente à sua própria casa.

De acordo com testemunhas, um Chevrolet Prisma preto estava estrategicamente estacionado próximo à residência da vítima. No momento em que Juciarles se aproximava de seu veículo, um Fiat Strada branco, os criminosos o abordavam, forçando suas filhas a voltarem para dentro de casa antes de abrir fogo. A ação rápida e violenta deixou a atmosfera em estado de choque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionado, mas ao chegar no local, os socorristas constataram que Juciarles já estava sem vida. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da equipe da Polícia Civil, que iniciou os trabalhos de perícia, encontrando cápsulas de pistolas calibre 9 mm e .40.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas, onde passou por exames antes de ser liberado para uma família. As investigações seguem em curso, com as autoridades em busca dos autores desse crime bárbaro, que chocou a comunidade e interrompeu tragicamente uma vida em plena tarde de domingo.