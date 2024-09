Execução brutal choca bairro de Fátima em Itamaraju

Uma noite de terror marcou o feriado municipal nesta quinta-feira (26) de setembro no bairro de Fátima, em Itamaraju.

Moradores foram surpreendidos por uma sequência de tiros que ecoou pelas ruas, trazendo pânico e medo. A vítima, identificada como Domingos Francisco dos Reis Filho (30 anos), foi assassinado dentro de sua residência.

Relatos apontam que Domingos tentou desesperadamente escapar do assassino, mas foi interceptado e alvejado por vários disparos antes de conseguir sair de casa. Ferido, ele não resistiu e caiu no interior da residência. Testemunhas acionaram a central da Polícia Militar, que rapidamente deslocou equipes de saúde e policiais para o local do crime.

A cena foi chocante. O autor dos disparos conseguiu fugir sem deixar rastros, e a polícia trabalha com a hipótese de que ele tenha contado com a ajuda de cúmplices para escapar. A lei do silêncio, infelizmente, prevalece no bairro de Fátima, dificultando o avanço das investigações.

A Delegacia da Polícia Civil foi acionada para assumir a ocorrência, isolando a área e garantindo que a perícia possa atuar sem interferências. O corpo de Domingos foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de medicina legal para ajudar na elucidação do caso.

A comunidade clama por justiça e aguarda respostas sobre a autoria e motivação desse crime bárbaro. A 8ª COORPIN, responsável pelo plantão regional, segue com as investigações e promete não medir esforços para identificar e prender os responsáveis por esse ato brutal.

Qualquer informação que possa ajudar a polícia a solucionar esse caso deve ser repassada de forma anônima. A comunidade precisa colaborar para que a paz volte a reinar em Itamaraju e para que crimes como esse não fiquem impunes.