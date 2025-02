Execução brutal: homem é morto a tiros dentro de residência em Teixeira de Freitas

Durante a noite de quarta-feira (05), um homicídio brutal chocou os moradores do bairro Monte Castelo, em Teixeira de Freitas. Bruno Gonçalves Prates (29 anos), natural de Belo Horizonte (MG), foi executado a tiros após ser perseguido por criminosos armados. O crime aconteceu quando a vítima trafegava de moto pela Rua Rio Negro.

Entenda o caso

Bruno Prates foi surpreendido por atiradores que abriram fogo contra ele no meio da rua. Ferido, o homem tentou correr e se abrigar em uma residência localizada na Rua Marechal Mendes da Fonseca. No entanto, os criminosos continuaram a perseguição, invadiram o imóvel e o executaram com uma sequência impressionante de disparos. Segundo relatos de moradores, foi possível ouvir ao menos 30 tiros.

Desenrolar dos fatos

A Polícia Militar foi notificada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Após a perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil já deu início às investigações para identificar os autores e a motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso segue em apuração.