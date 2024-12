Execução dentro de lava-jato em Teixeira de Freitas: Homem é perseguido e morto a tiros em plena luz do dia

O crime que paralisou Teixeira de Freitas nesta quinta-feira (12) carrega contornos de ousadia e brutalidade. Alex Ivo, conhecido popularmente como “Lekão”, foi executado a tiros dentro de seu próprio lava-jato, localizado na movimentada Avenida São Paulo.

O ataque aconteceu em plena luz do dia. Criminosos, numa motocicleta, surpreenderam Lekão enquanto ele conversava com um cliente na entrada do estabelecimento do lava-jato. Sem dar chance de reação, os assassinos abriram fogo, forçando a vítima a tentar fugir desesperadamente. A perseguição, no entanto, foi implacável: Alex foi alvejado novamente, caindo sem vida no local.

O cenário foi de caos e pânico. Funcionários presenciaram a cena de horror, e uma testemunha em um prédio ao lado foi também alvo dos disparos, que, por sorte, não lhe atingiram.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia técnica, que realizou os procedimentos no local. O corpo de Alex foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), enquanto a Polícia Civil iniciou as investigações. A autoria e a motivação do crime, até o momento, permanecem desconhecidas.

O assassinato de “Lekão” assustou a comunidade, que clama por respostas e segurança. Em uma cidade onde a rotina foi interrompida pelo som dos tiros, a ousadia dos criminosos reflete a crescente sensação de impunidade.

Autoridades pedem que qualquer informação seja compartilhada para que os responsáveis por este crime bárbaro sejam identificados e punidos.

A execução, que expôs a fragilidade da segurança em plena luz do dia, acende um alerta: até quando cenas como essa continuarão a assombrar Teixeira de Freitas?