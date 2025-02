Execução e vingança: Polícia prende suspeito de homicídio em Caravelas

O homicídio brutal de Ivanilda Pereira da Silva, ocorrido na madrugada de terça-feira (04), mobilizou forças de segurança e desencadeou uma operação tática que rapidamente levou à prisão de um dos envolvidos.

Com as ruas sob alerta, o PETO (Pelotão de Emprego Tático Operacional) da Polícia Militar intensificou as buscas e, com apoio da comunidade, conseguiu interceptar e prender Ronivan Ribeiro dos Santos, apontado como suspeito no assassinato.

Durante a abordagem, Ronivan foi flagrado portando maconha, cocaína e uma balança de precisão, reforçando sua conexão com o tráfico de drogas. Em um interrogatório inicial, ele confessou sua participação no homicídio, revelando que a execução foi motivada por uma dívida relacionada ao tráfico. Além disso, entregou nomes de outros dois cúmplices, identificados apenas como Thiago, conhecido como “Abença”, e outro apelidado de “Careca”.

Autuado em flagrante

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Caravelas, onde foi autuado por homicídio e tráfico de drogas. Enquanto isso, as investigações avançam para capturar os outros envolvidos na execução.

A ação rápida e eficiente da Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança pública e deixa um recado claro: o crime não ficará impune.