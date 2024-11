Execução em Alcobaça: Homem de 23 anos, suposto envolvido com tráfico, é assassinado em “Jacundá”

Na noite desta terça-feira (12) de novembro, populares mobilizaram as forças de segurança em Alcobaça. A Polícia Militar foi notificada após a notícia de um homicídio na Rua Antônio Carlos Magalhães, bairro Paraíso Verde, região conhecida como “Jacundá”.

A vítima, identificada como Ellysmar Oliveira de Souza (23 anos), o “Pit”, foi encontrada sem vida, em circunstâncias que indicam uma execução.

Ao chegar ao local, uma guarnição do 1º Pelotão da 88ª CIPM foi barrada pela família, que impediu o acesso imediato à residência.

Após a entrada da equipe do SAMU e a confirmação do óbito, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia, revelando detalhes perturbadores: cerca de 23 cápsulas de munições de alto calibre foram encontradas no local, com projéteis .9mm, .40 e .45.

A variedade de calibres aponta para a participação de, no mínimo, três criminosos armados, sugerindo um ataque premeditado e violento.

Fontes preliminares indicam o possível envolvimento de Ellysmar com um grupo de tráfico de drogas conhecido como “Bajon”, ativo na região.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju para a realização de exames periciais. Enquanto a polícia segue na busca por pistas que identifiquem os suspeitos e revelem a motivação por trás deste crime, o caso lança uma sombra de alerta sobre o crescente conflito envolvendo o tráfico local, que coloca moradores e autoridades em um clima de tensão constante.