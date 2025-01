Execução em Juerana: jovem é morto com mais de 60 tiros durante a madrugada

A tranquilidade da madrugada de segunda-feira (27 de janeiro) foi rompida em Juerana, zona rural de Caravelas, com um homicídio de extrema violência. Cleiton Martins dos Santos, (21 anos), foi morto a tiros na Rua Projetada, Bairro Novo. O jovem foi atingido por mais de 60 disparos, de acordo com testemunhas, numa execução que chocou a comunidade.

Segundo relatos de moradores, uma caminhonete Toyota Hilux se aproximou do local onde Cleiton estava e, sem aviso, os ocupantes abriram fogo. Cleiton morreu antes mesmo que pudesse receber qualquer tipo de socorro.

A linha do tempo: ameaças e o passado de Cleiton

Testemunhas afirmam que Cleiton vinha sendo ameaçado de morte desde o assassinato de Edilei Olímpio Lúcio, em setembro de 2024. Na ocasião, os criminosos procuravam Cleiton acabaram e podem ter tirado a vida de Edilei, ao ter confundido com o alvo desejado. As suspeitas indicam que o crime desta madrugada pode ter ligação direta com os acontecimentos do passado.

Investigação em curso: perícia e buscas por respostas

A Polícia Civil, liderada pelo delegado Marco Antônio Neves, isolou o local do crime e iniciou os trabalhos de investigação. Equipes do Serviço de Investigação (SI) atuaram nos primeiros levantamentos, enquanto o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a coleta de evidências e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas.

Desenrolar dos fatos: quem são os responsáveis?

Até o momento, a autoria e a motivação do crime permanecem um mistério. A Polícia Civil segue com as investigações, trabalhando para identificar os responsáveis e desvendar o que teria motivado tamanha violência. A execução com mais de 60 tiros e os relatos de ameaças anteriores apontam para um possível ajuste de contas, mas nenhuma hipótese foi confirmada oficialmente.

Moradores da comunidade vivem em clima de medo e tensão, aguardando esclarecimentos. Para muitos, a morte de Cleiton é mais um capítulo sombrio em uma série de crimes que têm abalado a região.