Executiva Nacional do Psol pede a prisão de Bolsonaro

Resolução do partido solicita que não seja dada anistia aos acusados pelo 8 de Janeiro e diz que bolsonarismo é uma “ameaça” para 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos alvos da operação Tempus Veritatis deflagrada pela PF em 8 de fevereiro de 2024 e que investiga supostas reuniões golpistas Reprodução/YouTube – 25.fev.2024

PODER360 1.mar.2024 (sexta-feira) – 22h53



A Executiva Nacional do Psol aprovou na 2ª feira (26.fev.2024) resolução em que pede a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O partido da base do atual chefe do Executivo federal, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reuniu líderes 1 dia depois do ato promovido por Bolsonaro na avenida paulista. Eis a íntegra (PDF – 62 kB).

O documento da sigla pede que os investigados pelos atos extremistas do 8 de Janeiro de 2023 não recebam anistia. O texto também critica a presença de autoridades eleitas no ato pró-Bolsonaro de 25 de fevereiro e disse que, apesar de o ex-presidente estar inelegível, o bolsonarismo ainda seria “a principal ameaça” para as eleições de 2026.

“O ato de domingo mostra que a centralidade da luta política no Brasil é a luta contra a extrema-direita, representou uma tentativa de Bolsonaro de demonstrar força diante das inúmeras acusações e evidências de sua participação em atentar contra a democracia e confessou que havia a minuta golpista”, afirma a legenda.

A sigla de esquerda reafirma o seu apoio ao governo Lula, mas cita diferenças na agenda econômica e diz ver com “preocupação” a “ausência de reajuste do funcionalismo público federal e os riscos aos pisos da educação e saúde”.

A resolução também faz críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O partido diz que o congressista estaria pautando agendas econômicas e penais “regressivas” em prol de sua sucessão no comando da Casa.

O documento afirma que a extrema direita está em ascensão, citando a eleição do ultraliberal Javier Milei na Argentina e a potencial candidatura de Donald Trump nos Estados Unidos. A sigla também reforça seu apoio à Palestina.