Exército de Israel diz ter matado líder da divisão de foguetes do Hezbollah

O Exército de Israel afirmou ter eliminado o comandante da divisão de mísseis e foguetes da unidade “Nasser” do grupo terrorista Hezbollah, Jaafar Khader Faour, no sul do Líbano. Segundo as forças israelenses, ele esteve envolvido nos ataques terroristas do dia 8 de outubro de 2023.

O comunicado foi feito nos perfis da Força Área de Israel e das Forças de Defesa de Israel no X. “Faour foi responsável por ataques terroristas realizados no leste do Líbano, de onde os primeiros lançamentos de foguetes em direção ao território israelense foram disparados em 8 de outubro, sob seu comando”, diz o comunicado.

Ainda segundo as forças israelenses, “Faour foi responsável por vários ataques com foguetes contra o Golã, incluindo um ataque que resultou na morte de civis israelenses do Kibutz Ortal, um ataque a Majdal Shams que matou 12 crianças e feriu muitas e o ataque com foguetes em Metula na última quinta-feira, que resultou na morte de 5 civis”.

Agente sênior detido As forças israelenses capturaram um agente sênior do Hezbollah no norte do Líbano, conforme informação de um oficial militar israelense neste sábado (2). Também neste sábado, pelo menos 11 pessoas ficaram feridas em ataque do Hezbollah que atingiu a região central de Israel, enquanto o Irã eleva o tom da ameaça de resposta ao bombardeio da semana passada.

As sirenes soaram o alerta para a toda a região central israelense, atingida por disparos lançados a partir do Líbano, onde Israel trava uma batalha contra o Hezbollah.

Em um comunicado, o grupo assumiu ter lançado foguetes contra a base de Gilot, da unidade de inteligência militar, em resposta aos bombardeios que deixaram dezenas de mortos no lado libanês, incluindo dois comandantes da milícia xiita.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira