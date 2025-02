Exército dos EUA identifica pilota de helicóptero que se chocou com avião em Washington

O Exército dos Estados Unidos identificou a pilota do helicóptero envolvido em um trágico acidente aéreo em Washington. A Capitã Rebecca M. Lobach, de 28 anos, natural de Durham, na Carolina do Norte, contava com mais de 450 horas de experiência em voo. O incidente ocorreu quando um avião com 64 passageiros colidiu com o helicóptero Black Hawk, que transportava três militares, enquanto se preparava para aterrissar no Aeroporto Nacional Ronald Reagan.

Ambas as aeronaves acabaram caindo no rio Potomac, resultando em uma tragédia sem sobreviventes. O acidente gerou uma onda de comoção e discussões, especialmente após declarações de Donald Trump, que atribuiu a culpa à diversidade, sem apresentar provas concretas para sua afirmação. A família de Lobach solicitou respeito à sua privacidade em meio a essa situação dolorosa.

Rebecca Lobach era graduada pelo ROTC da Universidade da Carolina do Norte e ingressou no Exército em janeiro de 2019. Durante sua carreira, ela acumulou experiência significativa, atuando como líder de pelotão e oficial executiva. No momento do acidente, a Capitã estava realizando seu voo de avaliação anual, um procedimento comum para garantir a segurança e a competência dos pilotos. Além de Lobach, o acidente resultou na morte de outros dois militares: o Suboficial Chefe 2 Andrew Loyd Eaves e o Sargento Ryan Austin O’Hara.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

