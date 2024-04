Exército implementa nova política de moderação em suas redes sociais

Serão excluídas mensagens com linguagem inapropriada, incitação ao ódio, violência e racismo; usuários que desrespeitarem as regras poderão ser bloqueados e o Exército poderá alertar autoridades

O Exército do Brasil implementou uma nova política de moderação de comentários em suas redes sociais, com o objetivo de combater mensagens de ódio e violência. O documento, intitulado “Política de Moderação nas Mídias Sociais do Exército Brasileiro”, estabelece critérios para a exclusão de conteúdos considerados inadequados.

A instituição utiliza as redes sociais para divulgar suas atividades e ampliar o acesso à informação, mas ressalta a importância de moderar os comentários para adequar as páginas ao público. Desta forma, mensagens com linguagem inapropriada, incitação ao ódio, violência, racismo, ameaças ou crimes serão excluídas.

A nova política prevê que usuários que desrespeitarem as regras poderão ser bloqueados imediatamente e ter suas mensagens encaminhadas às autoridades competentes. O Exército destaca que os usuários devem estar cientes das normas de uso e convivência estabelecidas, sob pena de bloqueio e encaminhamento das mensagens.

Além disso, o Exército ressalta que não endossa ou garante a veracidade de mensagens dos usuários, e que as opiniões expressas não refletem necessariamente a posição da instituição. A exclusão de mensagens nas redes sociais do Exército ocorrerá em casos de linguagem inapropriada, apologia a práticas ilícitas, incitação ao ódio, violência, racismo, entre outros comportamentos inadequados.

Entre as razões para a exclusão de mensagens estão a divulgação de conteúdos comerciais, político-partidários, links suspeitos, informações pessoais indevidas, violação de direitos de imagem e propriedade intelectual, além de mensagens fraudulentas ou com conteúdo inverídico. O Exército reforça a importância do respeito às normas estabelecidas para manter um ambiente saudável e informativo em suas redes sociais.

