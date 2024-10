Exército israelense informa ‘ataques de precisão’ no Irã e imprensa estatal reporta explosões em Teerã

O Exército israelense informou que realiza “ataques de precisão” contra alvos militares no Irã, na noite de sexta (25), em Brasília, e manhã de sábado (26), no Oriente Médio. O porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, disse por vídeo que as capacidades ofensivas e defensivas estão completamente mobilizadas, e que não há mudanças nas recomendações para os israelenses até o momento. “Em resposta aos meses de ataques contínuos do regime iraniano contra o Estado de Israel, as Forças de Defesa de Israel estão neste momento conduzindo ataques precisos contra alvos militares no Irã”, anunciou, destacando o direito de defesa israelense.

Confira comunicado do porta-voz do Exército de Israel Veículos iranianos por sua vez informaram que várias explosões foram ouvidas na capital, Teerã, sem especificar sua origem. “Algumas pessoas dizem ter ouvido o barulho de várias explosões no oeste de Teerã“, indicou a agência de notícias Tasnim. Informações semelhantes foram divulgadas pela agência Fars. Para Casa Branca, ataques de Israel contra Irã são em “defesa própria”.

O Irã lançou o segundo ataque direto contra o território israelense no começo do mês, quando disparou quase 200 mísseis em retaliação pelos assassinatos de líderes do Hamas e do Hezbollah. O primeiro-ministro Binyamin Netanyahu disse na época que o ataque foi um “grande erro” e prometeu que o Irã pagaria o preço.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira