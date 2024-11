Exibição de Baby encerra 34º Cine Ceará nesta sexta (15/11)

A 34º edição do Cine Ceará termina na noite desta sexta-feira (15/11) com a exibição do filme Baby. Dirigido por Marcelo Caetano, o longa acompanha a história de Wellington (João Pedro Mariano), que deixa um centro de detenção juvenil e descobre novas formas de sobrevivência ao conhecer um homem mais velho chamado Ronaldo (Ricardo Teodoro).

Com estreia nos cinemas prevista para 9 de janeiro de 2025, Baby estreou na 63ª Semana da Crítica do Festival de Cannes e levou para casa o prêmio de Melhor Ator Revelação pelo papel de Teodoro. Desde então, o longa vem conquistando estatuetas mundo agora.

Apenas no Festival do Rio, a produção conquistou os títulos de Melhor Filme, Melhor Ator (Mariano), Melhor Direção de Arte e Prêmio Especial do Júri. Além disso, ganhou prêmios nos Estados Unidos, Peru, França e Espanha.

Mais destaques da noite

O encerramento do evento contará ainda com a presença do ator uruguaio César Troncoso, que protagoniza Milonga, de Laura González; e do ator argentino Darío Grandinetti, de Um Lobo Entre os Cisnes, filme de Marcos Schechtman e Helena Varvaki. Ambos os filmes foram exibidos na mostra Ibero-Americana de Longa-Metragem durante o evento.

“É lindo trazer Milonga para o Brasil. A temática do filme é universal e ainda que mude alguma coisa de país para país, as lógicas de homens e mulheres são as mesmas em todos lugares”, avalia Troncoso. A produção conta a história de Rosa, que redescobre a paixão pelo tango enquanto tenta deixar para trás um passado opressivo.

Grandinetti também comemorou a passagem do filme no Nordeste. “Estou muito feliz por apresentar o filme no Ceará e celebro a existência de festivais de cinema. O incentivo à cultura e ao cinema é fundamental”, afirmou.