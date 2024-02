“Existe um mercado online que poucos médicos veterinários conhecem”, diz especialista que vem se destacando ao ajudar médicos veterinários a se posicionarem no mercado online

Com a crescente digitalização da sociedade, os médicos veterinários se veem diante de um novo desafio: o posicionamento online

A médica veterinária, sócia fundadora e CEO da Amigo Bicho, Dra. Gládis Costa, também identifica as ferramentas virtuais como boa opção. “As possibilidades mais tradicionais, que ficaram de lado durante a pandemia, por conta do isolamento social, estão de volta (cursos e congressos presenciais), mas julga essas possibilidades como mais escassas e custosas. Geralmente, elas demandam que o profissional se afaste do trabalho durante um período de tempo. Após a pandemia, aprendemos a utilizar melhor os recursos on-line e, hoje, cursos, lives, vídeos, podcasts e fóruns de discussão são excelentes oportunidades para a educação continuada e se encaixam facilmente na vida do profissional e por um custo baixo ou até gratuitamente”, observa.

No vasto mundo da internet, ser encontrado é essencial. Veterinários precisam entender que ter uma presença online não é apenas uma opção, mas uma necessidade. Onde antes bastava uma placa na porta e algumas referências, agora é preciso estar ao alcance de um clique. Diz Gládis Costa Especialista em marketing veterinário.

Na visão de Gládis os melhores veterinários são generalistas antes de serem especialistas. “Hoje, as pessoas se tornam especialistas antes de saberem clínica geral e eu considero isso uma falha, pois nada no organismo funciona independentemente, todos os sistemas estão interligados. Claro que o veterinário pode e deve focar mais em temas de seu interesse individual e sua área de atuação, mas saber o básico e manter-se atualizado sobre todos os aspectos da Medicina é fundamental para que atue com sucesso em qualquer especialidade”, expõe

Mais do que apenas ser encontrado, é importante ser reconhecido como uma autoridade no assunto. Os veterinários precisam mostrar seu conhecimento e experiência através de conteúdo relevante e engajador. Seja através de blogs informativos, vídeos educativos ou interações nas redes sociais, é hora de mostrar ao mundo por que são os melhores naquilo que fazem.

O mercado veterinário não é mais uma arena local. Com a internet, a competição se tornou global. Veterinários precisam estar preparados para competir não apenas com os colegas da cidade, mas com profissionais de todo o país e até do mundo. É preciso se destacar em meio à multidão, e isso só é possível com uma estratégia de posicionamento digital bem pensada.

Para se destacar nesse cenário competitivo, é necessário mais do que apenas um site bonito. Veterinários precisam investir em estratégias de SEO para aparecerem nos resultados de busca, utilizar as redes sociais para se conectar com seu público e investir em marketing de conteúdo para construir relacionamentos duradouros com seus clientes.

Além de conquistar a atenção do público, é importante manter a sua confiança. Veterinários devem incentivar avaliações positivas e depoimentos de clientes satisfeitos, ao mesmo tempo em que respeitam as regulamentações éticas e legais da profissão.

Em um mundo cada vez mais digital, o posicionamento online se tornou uma peça-chave para o sucesso dos médicos veterinários. Ao entender a importância de uma presença online sólida e investir em estratégias eficazes de marketing digital, os profissionais da veterinária podem alcançar novos patamares de sucesso e impacto na comunidade.

Para encerrar, Gládis Costa salienta que, hoje, no Brasil, há mais faculdades de Medicina Veterinária do que todos os outros países somados. “Sabemos que o número excessivo de médicos-veterinários é um problema para a profissão em nosso País. A atualização constante, a dedicação individual, proatividade e investimento em aprendizado e conhecimento são ferramentas que cada veterinário tem ao seu dispor para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo”.

Conheça a entrevistada: Gládis Costa Médica Veterinária desde 2006 Ulbra – RS.

Proprietária da Clínica Veterinária Amigo Bicho – Dra Gládis, desde 2010.

Pós Graduada em Oncologia Veterinária desde 2017 Qualittas.

Graduada em Marketing desde 2020 Fadergs.

MBA Marketing Digital desde 2019 Unopar.

Pós graduada em Influência e Conteúdo Digital desde 2020 PUC.

MBA Lançamentos e Conteúdo Digital desde 2021 na Unisinos.

Graduanda Publicidade e Propaganda na Cruzeiro do Sul.

Mestranda de Comunicação na Funiber.

