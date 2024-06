Exonerações surpresas e estratégias políticas da gestão de Itamaraju

“Até que em fim a caneta do prefeito de Itamaraju funcionou contra seus aliados políticos”. São comentários de muitos nas redes sociais, ao tomarem conhecimento de duas exonerações na edição 3.676 do diário oficial do município nessa quarta-feira (05) de junho. O primeiro desligamento foi do secretário de educação, mas a surpresa ficou por conta da exoneração do secretário de administração conhecido por muitos como o “SUPER MINISTRO” que cuida para viver.

Muitas especulações sobre as estratégias por trás da dupla decisão do prefeito municipal. Onde os diálogos apontam que o secretário de administração foi o principal responsável pela escolha do atual secretário de saúde, figura que apresenta piora nos índices sociais, devido a seu tratamento com a população na falta de insumos, equipamentos quebrados em unidade de saúde, promovendo um caos na saúde da cidade. Elevando assim a rejeição do pré-candidato e sucessor do atual prefeito.

Diante da saída do secretário de educação para compor a chapa de vice-prefeito, deixou o espaço aberto, na oportunidade o secretário de administração decidiu indicar sua esposa e a opção não foi aceito pelo prefeito e seu grupo, devido a mulher ser vista por muitos como uma pessoa difícil e com atitude arrogante diante dos colegas de trabalho.

A resposta negativa, culminou na exoneração do secretário de administração, que deverá amargar com apenas um espaço na coordenação da campanha.

Antes desta data e durante a atual gestão que somará 8 anos, somente três secretário foram exonerados, a educadora que respondia pela secretária de educação (esposa do vice-prefeito da primeira gestão), o secretário de saúde que também envergonhava a gestão com inúmeras denúncias a exemplo acusações da máfia dos combustíveis e diária, que eram efetuados pelo coordenador dos transportes da saúde da época e agora ocupa a posição de BRAÇO DIREITO do candidato a prefeito da gestão.

Também do secretário de governo desligado do cargo para compor como vice-prefeito.

As pesquisas elaboradas pelos principais candidatos e redes sociais, demonstram uma indecisão para a eleição deste ano, com surgimentos de vários candidatos e muita insatisfação da população em serviços ineficientes como saúde, ruas danificadas, assistência social inoperante e parlamento descontente.