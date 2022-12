Expectativa: conheça as séries mais aguardadas para 2023

O último mês do ano é mercado por muitas retrospectivas, mas também por projeções para os próximos 365 dias. No universo cinematográfico não é diferente.

Em 2022, muitas séries de sucesso chegaram aos streamings, algumas, inclusive, bateram recordes de visualizações. Para 2023, as expectativas também estão altas, sobretudo dos fãs da sétima arte que esperam com muita ansiedade os próximos lançamentos.

Por saber disso, neste artigo, reunimos as séries mais aguardadas de 2023, de acordo com um levantamento recente da revista estadunidense Variety. Continue a leitura até o final e saiba o que encontrar nas plataformas no próximo ano.

1. The Last Of Us

Um dos maiores lançamentos programados no calendário da HBO Max é a série “The Last Of Us”, uma adaptação do jogo homônimo pós-apocalíptico da Sony que, provavelmente, atrairá muitos espectadores. Sobretudo, os fãs do game que esperam há muito tempo por uma produção televisiva à altura da obra original.

A história se passa 20 anos após a quase extinção da humanidade pela infecção do fungo Cordyceps. O protagonista, Joel, é contratado para levar a jovem Ellie que possui uma resistência contra o fungo. Juntos, eles cruzam uma grande parte dos Estados Unidos em busca de uma instalação especial do grupo chamado “Vagalumes”, que seria capaz de criar uma vacina contra esse surto.

A expectativa é que a produção se torne um grande sucesso para a plataforma, embora ela tenha que conquistar alguns céticos, pelo histórico poupo positivo das adaptações de videogame nas telas.

Estreia: 15 de janeiro de 2023.

Onde assistir: HBO Max.

2. The Witcher (3ª temporada)

Outra produção que não poderia deixar de estar na lista das séries mais aguardadas de 2023 é a 3ª temporada de “The Witcher”. Estrelada por Henry Cavill, a franquia é uma das mais importantes da Netflix.

Não à toa, o volume anterior, lançado em dezembro de 2021, mal havia chegado à plataforma e chamou atenção pelos números. Segundo informações do tabloide GamesRadar, a sequência atingiu o 1º lugar do streamer em apenas três dias, com 142,4 milhões de horas assistidas pelos usuários.

A espera é que a 3ª temporada também alcance bons índices, principalmente por ser a última de Cavill como Geralt de Rívia. O ator anunciou a saída da série em outubro desse ano. Inclusive, este é um dos motivos pelos quais a série é tão aguardada pelo público.

Neste novo volume, Geralt lutará para encontrar seu lugar em um mundo onde as pessoas se mostram mais perversas que as bestas. O destino, no entanto, o levará a uma feiticeira poderosa e a uma jovem princesa com um segredo perigoso. Os três precisarão, então, aprender a navegar juntos pelo crescente Continente.

Estreia: início do segundo semestre de 2023.

Onde assistir: Netflix

3. Succession (4ª temporada)

“Succession” é uma dos seriados de maior reconhecimento na indústria do entretenimento. A trama criada por Jesse Armstrong já venceu 13 das 48 categorias em que foi indicada ao Emmy nos últimos anos. Entre as vitórias, estão as duas estatuetas consecutivas por Melhor Série de Drama.

Com três temporadas disponíveis na HBO Max, o seriado se tornou um dos favoritos dos assinantes da plataforma e, consequentemente, uma das séries mais aguardadas para 2023. Para a 4ª leva de episódios, espera-se que a audiência supere a da temporada anterior (1,7 milhões de espectadores), uma vez que a saga da família Roy se aproxima do fim.

No próximo ano, acompanharemos a divisão familiar dos Roys após a venda do conglomerado de mídia Waystar Royco para o visionário de tecnologia Lukas Matsson.

Estreia: entre março e junho de 2023.

Onde assistir: HBO Max.

4. Invasão Secreta

A presença de personagens pré-estabelecidos na liderança tem sido o caminho mais confiável percorrido pelo Disney+ quando o assunto é audiência, e é o que se espera no retorno de Samuel L. Jackson como Nick Fury na nova série da plataforma.

A presença do personagem icônico, junto à estreia da ex-aluna de “Game Of Thrones”, Emilia Clarke, devem ajuda a empurrar “Invasão Secreta” para o topo da lista de streaming da Marvel.

Segundo a companhia, o seriado mostrará Nick Fury e Talos lidando com uma invasão da facção de Skrulls, alienígenas capazes de mudar de forma, e que foram se infiltrando ao longo dos anos na Terra. A produção está ligada à atual fase 4 da sequência de lançamentos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), mas também às 2 fases seguintes que começarão nos próximos anos.

Estreia: primeiro semestre de 2023.

Onde assistir: Disney+.

5. Loki (2ª temporada)

Outro lançamento do Disney+ para o próximo ano é a 2ª temporada de “Loki”. Após o sucesso da 1ª leva de episódios, que bateu recorde de audiência, atingindo mais de 1,9 milhões de lares americanos entre os dias 14 e 18 de julho de 2021, o Deus da Mentira, finalmente, volta às telinhas.

Embora informações sobre a trama ainda não tenham sido divulgadas, a expectativa é que o seriado, que fará parte da 5ª fase do MCU, apresente bons números, assim como o seu primeiro volume.

É possível que a trajetória de Loki em 2023 seja focada em restabelecer a Autoridade de Variação Temporal (AVT). Consciente dos perigos de uma linha do tempo descontrolada após os últimos eventos, ele certamente unirá forças com aqueles que desejava destruir para trazer ordem ao multiverso.

Estreia: entre junho e setembro de 2023.

Onde assistir: Disney+.

6. You (4ª temporada)

“You” também está entre as séries mais aguardadas de 2023, e isso não é à toa. O último volume, lançado em outubro de 2021, derrubou a hegemonia incontestável de Round 6 nos Estados Unidos e alcançou mais de 10 bilhões de minutos vistos na Netflix.

Além disso, a maneira como o último episódio terminou, fez com que os fãs ficassem mais ansiosos para a volta do assassino stalker, Joe Goldberg. No próximo ano, a saga do jovem, porém, sem escrúpulos continuará, agora, no Velho Continente. Mais uma vez, ele colocará seus métodos em ação, planejará os próximos passos e tentará fazer o seu joguinho de sedução.

Estreia: 10 de fevereiro 2023 (1ª parte) e 10 de março de 2023 (2ª parte).

Onde assistir: Netflix.

Quais dessas séries que estreiam no próximo ano você não vê a hora de assistir?

