Expectativa é de outro corte na taxa de juros em dezembro, afirma dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, disse neste domingo, 10, em entrevista à CBS que a expectativa é de outro corte na taxa de juros em dezembro.

“Precisamos ver de fato como os dados se apresentam antes de chegarmos a qualquer conclusão, e isso será daqui a seis semanas. Mas acho que outro corte na taxa é certamente possível”, disse Kashkari, que não tem poder de voto no Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) este ano.

A respeito da possível política de deportação em massa de Donald Trump, o dirigente do Fed acredita que empresas podem perder funcionários, causando transtornos e possíveis questões inflacionárias. “Em meio a tantas incertezas, temos de esperar e ver o que o governo decide fazer antes de analisarmos o que isso significa para a economia daqui para frente”, afirmou.

Quando perguntado sobre uma possível interferência política no Fed no futuro governo, Kashkari não se disse preocupado e afirmou que o BC norte-americano está totalmente comprometido com as metas de 2% de inflação e emprego máximo.

