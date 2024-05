Experiências internacionais podem servir de exemplo no enfrentamento às mudanças climáticas

As recentes enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul trouxeram à tona uma preocupação latente em todo o Brasil: a capacidade das cidades brasileiras de lidar com as adversidades impostas pelas mudanças climáticas. Especialistas na área de urbanismo e arquitetura consultados destacam a necessidade premente de adotar medidas preventivas e adaptativas para minimizar as perdas humanas e materiais em face de futuras catástrofes naturais. A ênfase recai sobre a importância de ‘respeitar as águas’, mantendo distâncias seguras entre as áreas urbanas e os rios e preservando a vegetação nas zonas propensas a inundações.

Olhando para além das fronteiras nacionais, exemplos de estratégias bem-sucedidas de combate às inundações na Alemanha e de adaptação de moradias em Nova York servem como inspiração para o Brasil. Tais medidas incluem a construção de diques e a elevação de casas, visando a prevenção de danos em situações de enchente. Além disso, destaca-se a importância de desenvolver infraestruturas urbanas adaptáveis, capazes de atender a múltiplas necessidades em momentos de emergência, como a conversão rápida de ginásios em abrigos temporários para desalojados. Assista à reportagem do Jornal da Manhã: